남현희 "前결혼 생활파탄은 상간녀 탓…모두 공개할 것"

펜싱 올림픽 금메달리스트 남현희(44)가 전 결혼 생활 파탄 이유에 대한 주장을 하며 "모든 것을 밝히겠다."고 입장을 밝혔다.



남현희는 9일 오후 자신의 소셜 미디어를 통해서 2021년 8월 30일 누군가가 나눈 카카오톡 메시지를 공개했다. 해당 메시지에는 "들어왔어. 잘 자고 있겠다. 굿밤."과 입술 이모티콘이 있고 상대가 "잘 가고 있어?"라고 묻자 "왔어. 오늘도 수고해"라고 말하고 상대는 "응. 오빠도 수고해. 화이팅"이라고 답을 하고 있다.



이 카카오톡을 나눈 사람이 누군지는 구체적으로 밝히지 않았지만, 남현희는 "2021년부터 계속된 유부남과 상간녀의 대화"라면서 "이 상간녀 때문에 이혼했다. 한번은 참고 넘어갔지만, 이후 다시 불륜을 해서 도저히 참을 수 없었습니다. 그런데도 사람들은 저 때문에 이혼했다면서 저를 욕하고 있다."라고 설명했다.



또 남현희는 "상간녀는 지금도 학교에서 아이들 가르치면서 잘 살고 있다. 두 번이나 걸렸는데도 반성을 안 한다. 너무 억울하다. 모든 자료를 공개하고 진실을 밝히겠다. 저는 더 잃을 것도 없다."고 억울함을 호소하기도 했다.



남현희는 2011년 사이클 국가대표 A씨와 결혼해 2013년 딸을 출산 했으나 2023년 파경을 맞았다는 사실을 공개한 바 있다. 당시 남현희는 A씨와의 이혼을 발표를 하면서 "가정 아닌 다른 곳에 시선 돌려 큰 상처"라며 이혼의 책임의 남편에게 물은 것이 아니냐는 추측이 제기되기도 했다.



이혼 이후 3년이 흐른 가운데 남현희가 왜 이 같은 글을 올렸는지는 확인되지 않았다.



앞서 남현희는 2023년 10월경 재력가 자제라고 가족관계, 경제력을 속인 전청조와 결혼을 발표했다가 미디어를 통해서 그가 각종 혼인빙자 포함 사기 전과를 저지른 전력이 있다는 사실을 알아채고 파혼했다. 이후 전청조는 사기 혐의로 구속돼 재판을 받았으며 징역 13년이 확정됐다.



이 과정에서 전청조에게 사기 피해를 당한 피해자가 남현희에게도 사기혐의 및 손해배상 청구 소송을 제기했으나 남현희는 최종 무혐의 처분을 받았으며, 손해배상 청구 소송에서도 "남현희도 똑같이 전청조에게 속았다."는 사실이 인정돼 최종 승소해 피해자임이 인정됐다.







