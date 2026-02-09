프랑스서 4분에 1대꼴 차량 도난…다른 차로 둔갑시켜 판매

▲ 파리의 거리

프랑스에서 4분에 1대꼴로 자동차가 도난당하고, 상당수가 이웃 국가에서 '세탁'된 뒤 중고차 시장에 흘러 들어가고 있다고 일간 르피가로가 보도했습니다.프랑스 내무부 통계에 따르면 지난 한 해에만 프랑스에서 무려 12만 5천200건의 차량 도난이 발생했습니다.약 4분마다 차량 절도 사건이 벌어지는 셈입니다.절도 건수는 전년과 비슷한 수준이지만 범죄 방식은 크게 달라졌습니다.최근엔 범죄 조직들이 유럽 중고차 시장에 공급하기 위해 도난 차량을 '위장'하는 기술을 체계화·전문화했다는 것입니다.프랑스 차량 도난 방지 서비스업체 코요테시큐어의 스테판 쿠르틀랭 마케팅 이사는 "과거엔 차를 주로 부품용으로 분해하거나 항구 등을 통해 동유럽이나 아프리카로 유출하는 사례가 빈번했다"고 설명했습니다.그러나 지난해 도난 차량을 추적한 결과 40%는 벨기에와 독일의 불법 변조 작업장에서 발견됐습니다.이곳에서 다른 차량으로 세탁돼 유럽 내에 재판매된다는 것입니다.30%는 수출 경로, 주로 네덜란드 로테르담 항구에서 발견됐습니다.쿠르틀랭 이사는 이런 변화가 자동차 시장 동향을 반영한다고 말했습니다.그는 "경제적 여건이 다소 복잡해졌다. 신차 구매는 줄고 중고차 구매가 늘고 있다"며 "범죄자들은 이 흐름에 편승해 중고차 시장에 제품을 공급하고 있다"고 말했습니다.범죄 조직은 잘 팔리는 차량을 노리고, 차의 무결성을 유지하는 절도 기법을 활용하고 있습니다.코요테시큐어는 이들이 전자 해킹 방식을 통해 경보기를 끄고 차에 흠집도 내지 않은 채 몇 분 만에 문을 열고 시동을 걸어 훔쳐 간다고 설명했습니다.(사진=게티이미지)