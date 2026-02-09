"지진인 줄" 건물 흔들…조종사 2명 끝내 사망

<앵커>



오늘(9일) 오전 경기 가평군에서 훈련 중이던 육군 헬기 한 대가 추락했습니다. 헬기에 타고 있던 조종사 두 명은 병원으로 옮겨졌으나 끝내 숨졌습니다.



김민준 기자가 보도합니다.



<기자>



검은색 헬기 한 대가 주택가 사이 공터로 힘없이 떨어집니다.



통제선 뒤로 찌그러진 헬기가 방수포에 덮여 있습니다.



오늘 오전 11시쯤, 경기 가평군에서 육군 항공부대 소속 헬기 한 대가 주둔지로부터 약 800m 떨어진 하천에 추락했습니다.



[사고 목격자 : 엄청 크게 소리가 나더라고요. 그러더니 지진 일어난 것처럼 약간 건물이 약간 흔들리면서…. (프로펠러에서) 브레이크 잡는 소리처럼 '끽' 소리가 나더라고요. 프로펠러 돌아가는 건 정상적으로 돌아가지 않았고.]



이 사고로 50대 조종사와 30대 부조종사 등 육군 준위 2명이 인근 병원으로 옮겨졌지만 숨졌습니다.



사고 헬기는 비상절차훈련 중 알 수 없는 이유로 추락한 걸로 전해졌습니다.



비상절차훈련이란, 적의 공격과 기체 고장 등 비상 상황에서 조종사와 승무원이 신속히 대응할 수 있도록 하는 훈련입니다.



사고 헬기는 1991년 도입된 코브라 헬기 기종입니다.



해당 기종은 1988년부터 도입됐는데, 노후화 지적이 끊이질 않으면서, 오는 2028년부터 순차적으로 퇴역할 예정입니다.



코브라 헬기는 지난 2018년 8월 경기 용인비행장에서도 교육 훈련 중 이륙 직후, 프로펠러가 분리돼 불시착했는데 인명 피해는 없었습니다.



[배석진/육군 공보과장 : 사고 이후 동일 기종에 대한 운항을 중지하였으며 육군본부 참모차장 대리를 주관으로 사고 대책 본부를 (구성했습니다.)]



사고대책본부를 구성한 군은 헬기 내 녹음·녹화 장비를 확인하면서 사고 원인을 파악하고 있습니다.



(영상취재 : 김한결, 영상편집 : 최진화)