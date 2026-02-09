"대통령께 죄송" 직접 사과…'합당'은 지선 후?

<앵커>



민주당 당권파가 추천한 2차 종합특검 후보를 두고, 비당권파가 이재명 대통령을 배신한 거라며 강하게 성토했습니다. 이런 비판이 이어지자 정청래 대표가 오늘(9일) 이 대통령에게 직접 사과했습니다. 정 대표가 추진해 온 조국혁신당과 합당 논의도 지방선거 뒤로 미뤄질 거란 관측이 나오고 있습니다.



민경호 기자입니다.



<기자>



이재명 대통령에게 불리한 법정 증언을 했던 김성태 전 쌍방울 회장의 변호인이었던 전준철 변호사를 '2차 특검' 후보로 추천했다가 당내 비당권파의 비난을 샀던 정청래 민주당 대표.



어제는 대변인을 통해 사과했는데, 오늘은 직접 송구, 죄송, 사과란 단어를 5번이나 쓰면서 몸을 낮췄습니다.



[정청래/민주당 대표 : 송구하고 죄송스럽다고 사과를 드렸습니다. 오늘 다시 한번 대통령께 누를 끼쳐드린 점에 대해서 대단히 죄송하다고 다시 한 번 사과의 말씀드립니다.]



조국혁신당과 합당을 제안한 정 대표에 각을 세워 온 비당권파 최고위원들은 연일 '특검 추천 문제'도 때렸습니다.



[이언주/민주당 최고위원 : 단순 실수로만 치부할 수 없는 뼈아픈 실책입니다.]



혁신당과 합당에 대해 정 대표는 어제저녁 비공개 최고위원회의에서 전 당원 여론조사를 진행하자고 제안했지만, 의견이 팽팽하게 갈린 걸로 확인됐습니다.



한 참석자는 SBS에 "이미 다른 여론조사기관들의 조사 결과가 나와 있는데, 당의 분열상을 공식화할 이유가 없다"며 반대했다고 전했습니다.



조국 혁신당 대표가 오는 13일까지 민주당에 답을 달라고 통첩했고, 민주당 안에서도 설 연휴 전엔 논란을 매듭지어야 한단 목소리가 큽니다.



내일 의원총회와 최고위원회의가 잇따라 열리는데, 합당 강행이냐 철회냐가 사실상 판가름날 거란 전망입니다.



비당권파의 반대가 거센 터라 혁신당과 선거연대를 추진하거나 지방선거 이후 합당을 목표로 별도 논의 기구를 구성하는 등 합당 갈등의 출구전략이 마련될 거란 관측도 나옵니다.



(영상취재 : 오영춘·김용우, 영상편집 : 박선수)