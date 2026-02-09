다카이치, 날개 달았다… 자민 단독 316석 '압승'

<앵커>



일본 언론은 일제히 '압승', '역사적 대승'이라는 제목으로 기사를 타전했습니다.



자민당 316석, 헌법개정안 발의가 가능한 3분의 2선을 여유 있게 넘었습니다.



단일 정당이 하원 격인 중의원 의석 3분의 2를 차지한 건 일본 역사상 처음입니다.



연립여당인 일본유신회와 합하면 352석, 전체 의석의 4분의 3에 이릅니다.



조기해산에 맞서 제1 야당과 제3 야당이 결성했던 신당, 중도개혁연합은 49석에 그쳤습니다.



중도개혁연합은 118석을 잃고, 자민당이 똑같은 의석수를 더 얻어 승패가 극명하게 갈렸습니다.



승부처는 무당층이었습니다.



출구조사를 바탕으로 무당층 투표를 분석한 결과 지난해 참의원 선거 땐 3위였던 자민당이 이번엔 1위로 올라섰습니다.



야권에서도 보수 우세, 진보 열세가 확연했습니다.



우익 성향의 참정당은 기존 2석에서 15석으로 늘어났습니다.



참정당은 헌법개정 등 다카이치의 보수 정책에 힘을 실어줄 걸로 보입니다.



다카이치 총리는 오후 6시 회견을 열어 선거에서 확인한 신임을 바탕으로, 자위대의 존립 근거를 만들기 위한 개헌 등 주요 안보 정책 전환에 속도를 내겠다고 밝혔습니다.



[다카이치 사나에/일본 총리 : 헌법 개정을 비롯해 공약했던 정책들을 힘 있게 추진해 나갈 것입니다.]



오늘(9일)부터 4년간 임기를 시작하는 중의원에서 다카이치의 자민당은 모든 상임위원장을 독점하고 각 상임위 위원도 3분의 2 이상 확보하게 돼 입법 절차에 날개를 달았습니다.



(영상취재 : 한철민·문현진, 영상편집 : 박춘배, 디자인 : 홍지월)