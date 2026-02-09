중국, 다카이치 압승 일본에 작심 경고…"군국주의 전철 밟지 말라"

▲ 중국과 일본 국기

중국은 일본 총선에서 다카이치 사나에 총리가 이끈 자민당이 압승한 데 대해 일본의 내정이라면서도 대만 문제와 야스쿠니 신사 문제 등을 거론하며 강도 높은 경고 메시지를 내놨습니다.린젠 중국 외교부 대변인은 9일 정례 브리핑에서 일본 총선 결과에 대한 질문에 "이번 선거가 반영한 일부 심층적이고 구조적인 문제와 사상 및 추세 등은 일본 각계의 식견있는 인사들과 국제사회가 깊이 성찰할 가치가 있다"고 말했습니다.이어 "일본 집권 당국은 국제사회의 우려를 외면하지 말고 정면으로 직시하며 평화 발전의 길을 걷고 군국주의 전철을 밟지 말아야 한다"고 촉구했습니다.그는 "일본 극우 세력이 형세를 오판해 제멋대로 행동할 경우 반드시 일본 국민의 저항과 국제사회의 강력한 타격을 받게 될 것"이라고 경고했습니다.린 대변인은 대만 문제도 거론하며 작심한 듯 쓴소리를 쏟아냈습니다.그는 "중국의 대일 정책은 명확하고 안정적이어서 일본의 어느 한 차례 선거 결과로 바뀌지 않는다"며 "일본은 다카이치의 대만 관련 잘못된 발언을 철회하고 중일관계의 정치적 기반을 수호하겠다는 최소한의 성의를 실제 행동으로 보여야 한다"고 촉구했습니다.그러면서 "중국 인민이 국가의 핵심 이익을 수호하려는 결의와 제2차 세계대전의 승리 성과 및 전후 국제질서를 수호하려는 결의는 확고부동하다"며 "각종 반중 세력의 도발과 경거망동에 맞서 반격하고 저지하려는 결의도 확고부동하다"고 강조했습니다.린 대변인은 다카이치 총리가 태평양 전쟁 A급 전범이 합사된 야스쿠니 신사 환경 정비를 언급한 것에 대해서도 강하게 반발했습니다.그는 "야스쿠니 신사 문제의 본질은 일본이 군국주의 침략의 역사를 올바르게 인식하고 깊이 반성할 수 있는지로, 이는 인류의 양심과 직결된 문제"라고 말했습니다.이어 "역사를 망각하는 것은 배신이고, 죄책을 부정하는 것은 재범을 의미한다"며 "일본은 야스쿠니 신사 등 중대한 역사 문제에 있어 언행을 신중히 하고 같은 잘못을 반복하지 말아야 하며 실제 행동으로 군국주의와 철저히 결별하는 모습을 보여야 한다"고 덧붙였습니다.자민당은 다카이치 총리 지휘 아래 전날 중의원 선거에서 전체 465석 가운데 개헌안 발의선이자 3분의 2(310석)를 상회하는 316석을 확보하며 압승했습니다.중일 관계는 지난 해 11월 다카이치 사나에 일본 총리의 타이완 유사시 관련 발언을 내놓으면서 급격히 경색됐습니다.중국 당국은 이에 반발해 자국민을 상대로 일본 여행 자제를 권고했고, 일부 항공사들은 일본 노선에 대한 무료 환불·변경 정책을 시행했습니다.중국은 지난해 10월 강경 보수 성향의 다카이치 총리가 취임한 이후 관례와 달리 시진핑 국가주석 명의의 축전을 보내지 않고 리창 총리 명의의 축전만 발송했습니다.중국은 2020년 이후 스가 요시히데, 기시다 후미오, 이시바 시게루 전 총리 취임 당시에는 모두 시 주석 명의의 축전을 보낸 바 있습니다.