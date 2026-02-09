주한 러 대사 "한국 핵잠 건조, 핵비확산 통제조치 준수해야"

▲ 북한이 건조 중인 8천700t급 핵잠수함

게오르기 지노비예프 주한 러시아 대사는 한국의 핵추진 잠수함 건조 계획이 핵무기 비확산 원칙에 따라 투명한 통제 조치를 준수하며 이뤄져야 한다고 9일 밝혔습니다.그는 이날 러시아 관영 리아노보스티 통신이 공개한 서울발 인터뷰에서 한국의 핵추진 잠수함 건조 계획이 미국으로부터 기본적이고 일반적 승인을 얻었을 뿐이라고 주장하며 러시아 측은 국제원자력기구(IAEA)의 틀 아래에서 핵잠 원자로에 사용되는 핵물질과 관련한 검증 활동에 대한 "폭넓은 국제적 토의"가 이뤄져야 한다는 입장을 고수한다고 말했습니다.지노비예프 대사는 "잠수함 사업 시행 과정에서 핵확산 방지 기준을 엄격히 준수하겠다는 서울 측의 확약을 우리가 기록으로 남겨두는 바이지만, 이런 확약은 회원국들에 이해 가능하고, 투명하게 신뢰할 수 있는 회계 및 통제 조치로서 뒷받침되어야 한다"고 주장했습니다.지노비예프 대사의 이번 인터뷰는 북한이 핵잠수함용 소형 원자로를 이미 만들어 건조 중인 핵잠수함에 탑재했을 가능성과 그 과정에서 러시아의 지원을 받았다는 설이 파다한 가운데 나왔습니다.북한은 2021년 1월 제8차 노동당 대회에서 국방력 발전의 핵심 5대 과업 중 하나로 '핵잠수함과 수중 발사 핵전략무기 보유'를 제시했으며, 작년 12월 25일에는 건조 중인 8천700t급 핵잠수함의 모습을 과시하듯 공개하면서 한국의 핵추진 잠수함 건조 계획을 비난했습니다.(사진=평양 조선중앙통신, 연합뉴스)