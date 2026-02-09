뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

김 총리 "감사의 정원, 필요 절차 안 밟아…공사 중지 명령 검토"

김수영 기자
작성 2026.02.09 17:39 조회수
김 총리 "감사의 정원, 필요 절차 안 밟아…공사 중지 명령 검토"
▲ 김민석 국무총리가 9일 국회 본회의장에서 열린 정치·외교·통일·안보 분야 대정부질문에서 국민의힘 주호영 의원의 질문에 답하고 있다.

김민석 국무총리는 서울시가 광화문 광장에 조성하는 '감사의 정원'과 관련 정부가 공사 중지 명령을 검토하고 있다며 명령이 곧 내려질 것으로 본다고 밝혔습니다.

김 총리는 오늘(9일) 국회 대정부질문에서 민주당 박주민 의원이 감사의 정원에 대한 행정적, 절차적 검토가 진행된 부분이 있는지를 묻자 이렇게 답했습니다.

김 총리는 감사의 정원이 잘 모르는 상태에서 진행됐고, '받들어 총'으로 얘기되는 건축물이 들어선다는 것은 대부분 몰랐다며 절차적 하자가 없는지 알아보라 했다고 설명했습니다.

공사를 하는데 필요한 절차를 서울시가 다 밟지 않았다는 것이 확인돼 공사 중지 명령을 검토하고 있다고 김 총리는 밝혔습니다.

앞서 김 총리는 지난해 11월 17일 서울시가 조성하는 상징 공간인 '감사의 정원' 공사 현장을 방문한 뒤 사업이 법적·절차적으로 제대로 추진되고 있는지 확인하겠다는 입장을 밝혔습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
김수영 기자 사진
김수영 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지