글로벌 반도체 기업·리더 한자리에…'세미콘 코리아 2026' 11일 개막

▲ 지난해 2월 19일 서울 강남구 코엑스에서 열린 국내 최대 규모의 반도체 박람회 '세미콘 코리아 2025' 전시장 입구가 관람객들로 붐비고 있다.

반도체 산업이 인공지능 확산에 따라 '메가 사이클'로 진입이 예상되는 가운데, 글로벌 반도체 기업들이 한자리에 모여 첨단 기술을 대거 선보입니다.국제반도체장비재료협회(SEMI)는 국내 최대 규모의 반도체 박람회 '세미콘 코리아 2026'을 오는 11일부터 13일까지 사흘간 서울 강남구 코엑스에서 개최한다고 오늘(9일) 밝혔습니다.역대 최대 규모인 올해 행사는 코엑스뿐 아니라 웨스틴 서울 파르나스와 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스까지 공간을 확장했습니다.올해는 삼성전자와 SK하이닉스를 비롯한 엔비디아, 인텔, 키옥시아, 마이크론, 소니 등 글로벌 칩메이커 및 디자인 기업은 물론 ASML, 어플라이드 머티어리얼즈(AMAT), 램리서치, 도쿄일렉트론(TEL), KLA 등 주요 반도체 소재·부품·장비, 소부장 기업까지 약 550개 업체가 참여해 2천409개 부스를 꾸릴 예정입니다.이번 세미콘 코리아 주제는 '내일을 바꾸다'(Transform Tomorrow)로, AI가 촉발한 새로운 산업 패러다임 속에서 미래를 바꿀 첨단 기술과 협력의 장을 제시합니다.또 행사 기간 진행될 30여 개의 콘퍼런스에는 반도체 산업을 대표하는 200여 명의 전문가가 연사로 참여해 최신 반도체 기술과 시장 동향을 공유합니다.송재혁 삼성전자 DS(디바이스솔루션)부문 최고기술책임자 사장은 개막 첫날 '차세대 AI 시스템 아키텍처'를 주제로 기조연설에 나섭니다.이 밖에도 티엔 우 ASE 최고경영자, 보이드 펠프스 케이던스 수석부사장, 팀 아처 램리서치 CEO, 이성훈 SK하이닉스 부사장, 티모시 코스타 엔비디아 산업·컴퓨팅 엔지니어링 부문 총괄 등이 발표를 진행합니다.국내 소부장 기업의 글로벌 진출을 지원하는 구매상담회에는 인텔, 키옥시아, 램리서치, 마이크론, 소니에서 참여해 국내 기업과 비즈니스 미팅을 합니다.SEMI는 "세미콘 코리아를 통해 공정과 기술 간 경계를 허물고, 파트너 간 공동 로드맵을 구축하는 산업의 변화 흐름이 더욱 가속하길 기대한다"고 말했습니다.개막날인 11일 진행되는 '세미콘 코리아 리더십 디너'에서는 한국반도체산업협회장인 송재혁 사장이 환영사를 하고, 500여 명의 글로벌 반도체 리더 및 임원들이 모여 반도체 산업 인사이트를 공유할 예정입니다.(사진=연합뉴스)