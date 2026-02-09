"우리 함께 아메리카"…슈퍼볼 무대서 트럼프에 맞선 팝스타

▲ 슈퍼볼 하프타임쇼에서 열창하는 배드 버니

미국인이 가장 사랑하는 스포츠 이벤트인 슈퍼볼 무대에서 라틴계 팝스타가 "우리 함께 아메리카"라고 호소했습니다.명시적인 정치 메시지는 아니지만 도널드 트럼프 미국 행정부의 초강경 이민 정책과 집행 과정에서 총격 사망 사건이 발생하는 등 후폭풍이 거센 상황이어서 이민자들과 중남미 팬들의 열광적 지지를 받았습니다.그러나 대부분 스페인어 가사로 채워진 이번 무대에 트럼프 대통령은 "역대 최악"이라고 혹평했고, 보수단체는 대안 공연을 마련하기도 했습니다.미국 캘리포니아주 샌타클래라에서 열린 미 프로풋볼(NFL) 결승전 슈퍼볼 하프타임쇼는 라틴 문화의 축제와 같은 분위기에서 펼쳐졌다고 뉴욕타임스(NYT) 등 외신들이 전했습니다.지난주 그래미 어워즈에서 스페인어 앨범 사상 최초로 '올해의 앨범상'을 받은 푸에르토리코 출신 가수 '배드 버니'(베니토 안토니오 마르티네스 오카시오)가 등번호 '64'와 본명 '오카시오'가 새겨진 풋볼 셔츠를 입고 나와 다양한 무대 세팅을 선보이며 스페인어로 여러 곡을 열창했습니다.사탕수수밭으로 꾸민 필드에서 공연을 시작해 과거 세대의 고단한 노동을 연상시켰고, 정전이라는 뜻의 '엘 아파곤'이라는 곡에서는 현재 푸에르토리코의 잦은 정전 문제를 꼬집었습니다.또 '하와이에서 일어난 일'이라는 곡을 통해 하와이처럼 푸에르토리코의 문화가 외부 문화에 밀려날지 모른다고 경고했습니다.레이디 가가와 '원조' 라틴 팝스타 리키 마틴도 마이크를 잡았습니다.이번 슈퍼볼 무대에서 영어 가사로 불린 노래는 레이디 가가의 '다이 위드 어 스마일'(Die With a Smile) 한 곡이었고, 이마저도 살사풍으로 편곡된 버전이었습니다.하프타임쇼의 백미는 공연 막판 배드 버니가 중남미 각국의 국기 퍼레이드와 함께 앞으로 걸어 나오면서 중남미 각국의 이름을 하나씩 나열하다가 푸에르토리코, 미국, 캐나다를 마지막으로 외친 뒤 "함께할 때 우리는 아메리카"(Together, We Are America)라고 적힌 풋볼 공을 강하게 던지는 장면이었습니다.그러면서 배드 버니는 스페인어로 "우리는 아직 여기에 있다"고 말하면서 무대를 마무리했습니다.전광판에는 "증오보다 더 강한 유일한 것은 사랑"이라는 메시지도 띄웠습니다.지난달 그래미 시상식에서 "ICE(이민세관단속국) 아웃"이라고 외쳤던 배드 버니가 슈퍼볼 무대에도 오른 데 대해, 트럼프 대통령은 즉각 소셜미디어 '트루스소셜'을 통해 "정말로 끔찍했고 역대 최악 중 하나"라고 비판했습니다.트럼프 대통령은 "아무도 이 남자가 하는 말을 알아들을 수 없었고 춤은 역겨웠다"면서 "미국의 위대함에 대한 모욕"이라고 말했습니다.다만 트럼프 대통령의 주장과 달리 4천100만 명 이상의 미국인이 스페인어를 구사한다고 AFP는 지적했습니다.또 미국 '청년 우파'의 상징인 고 찰리 커크가 만든 보수단체 터닝포인트USA는 비슷한 시각 보수 성향 가수 키드록과 컨트리 가수 브랜틀리 길버트 등이 출연한 '올아메리칸 하프타임쇼'를 대신 스트리밍 방송했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)