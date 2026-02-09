일본 증시, 자민당 압승에 최고가 경신…국채 가격은 약세

▲ 9일 장 중 한때 57,000선을 넘어선 닛케이지수

일본 중의원 선거(총선)에서 집권 자민당이 압승한 가운데 일본 증시 대표 주가지수인 닛케이225 평균주가(닛케이지수)가 오늘(9일) 사상 최고치를 경신했습니다.닛케이 지수는 오늘(9일) 56,363으로 장을 마감하며 종가 기준 사상 최고가를 새로 썼습니다.장중 한때 57,337까지 올라 장중 최고가도 경신했습니다.도쿄증시는 개장부터 급등세를 보였습니다.종목별로는 도요타자동차, 가와사키중공업, 미쓰비시UFJ금융그룹 등이 사상 최고가를 새로 썼다고 니혼게이자이신문(닛케이)은 전했습니다.집권 자민당이 이번 총선에서 역사적인 대승을 거두자 다카이치 사나에 총리가 주장하는 '책임 있는 적극 재정'에 기반한 정책이 추진될 것이라는 기대에 힘입은 것입니다.채권시장에서는 장기 금리가 상승하며 국채 가격이 약세를 보였습니다.일본 장기금리 지표인 10년물 국채 수익률은 전 거래일 대비 0.065% 오른 2.290%에 거래됐습니다.특히 신규 발행 5년물 국채 수익률은 0.06% 오른 1.735%로 사상 최고치를 기록했고 2년물도 0.025% 상승한 1.305%로 약 30년 만의 최고치에 달했습니다.다카이치 정권이 적극 재정을 펴면 인플레이션을 유발해 일본은행의 기준금리 조기 인상 요인이 될 것이라는 관측이 시장에 확산한 데 따른 것이라고 닛케이는 전했습니다.엔/달러 환율은 오전 한때 1달러당 157엔을 넘는 급등세를 보이다가 하락 전환했습니다.기준금리 조기 인상 전망 확산에 따른 엔 매수, 달러 매도가 이뤄지면서 엔화 약세를 멈춰 세우고 방향을 전환시킨 것으로 닛케이는 평가했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)