이 대통령, 총선 압승 다카이치에 축하 "보다 깊은 협력 이어가길"

강청완 기자
작성 2026.02.09 16:30 조회수
이 대통령, 총선 압승 다카이치에 축하 "보다 깊은 협력 이어가길"
▲ 이재명 대통령, 다카이치 사나에 일본 총리

이재명 대통령은 일본 총선에서 집권 자민당의 압승을 이끈 다카이치 사나에 일본 총리에게 "선거 승리를 진심으로 축하드린다"고 말했습니다.

이 대통령은 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글에서 이같이 언급하고 "총리님의 리더십 아래 일본이 더욱 발전하길 기원한다"고 밝혔습니다.

이 대통령은 "지난 1월 일본 나라에서 열린 한일 정상회담을 통해 양국은 새로운 60년을 향한 힘찬 발걸음을 함께 내디뎠다"며 "앞으로도 우리의 신뢰와 유대를 바탕으로 한일 양국이 보다 넓고 깊은 협력을 이어가길 바란다"고 강조했습니다.

그러면서 "머지않은 시일 내 다음 셔틀외교를 통해 총리님을 한국에서 맞이하길 기대한다"고 덧붙였습니다.

이 대통령은 해당 게시글에 다카이치 총리 계정을 '멘션'(언급)하고 해당 메시지를 일본어로 함께 적었습니다.

자민당은 다카이치 총리 지휘 아래 전날 중의원 선거에서 전체 465석 중 개헌안 발의선이자 전체 3분의 2(310석)를 상회하는 316석을 석권, 역대 최다 의석수를 확보했습니다.
