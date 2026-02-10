'이 사람' 등판에 뒤집어진 자산시장…트럼프 '최적의 카드' 될까? [스프]

⚡ 스프 핵심요약



케빈 워시가 차기 연준 의장으로 지명되면서 금·은·주식·원화 가치가 급락했다가 급반등하며 자산시장이 큰 변동을 겪었습니다.



트럼프는 금리 인하를 원하면서도 시장 신뢰를 받고 사적으로 충성심 있는 인물을 원했고, 케빈 워시는 세 조건을 모두 충족한 유일한 후보로 재무장관 베센트와 함께 AI 중심 공급주도 경제학을 공유합니다.



연준의 권한 축소를 주장하는 개혁적 성향과 파월 의장과의 대립 등 정치적 노이즈가 상반기 시장의 불안 요소로 남아있으나, 실물 자산의 우상향 기세와 금리 인하 기조는 당분간 유지될 전망입니다.

도널드 트럼프 | 미국 대통령

케빈 워시 지명자는 분명히 금리를 내릴 거예요. 오랫동안 봐온 사람이에요.

자산시장 뒤집어졌다는데...'이곳'은 왜 태연했지?

이미지 확대하기

새 연준 의장은 매? 비둘기? 케빈 워시의 '정체'는...

케빈 워시 | 연방준비제도 의장 지명자 (2024년 5월, 후버연구소 인터뷰 중)

(국회가 예산을 잔뜩 늘려 잡고 재정을 방만하게 운영하면) 연준이 국채를 다 사주죠. 그러면서 세상에, 투자자들에게 어떤 신호를 보내는 거죠? '이 물 따뜻해. 너도 들어와. 같이 하자.' 너무나도 위험한 일이에요.

미 경제 쌍두마차 '막후 실세'는?

이미지 확대하기

케빈 워시 | 연방준비제도 의장 지명자

중앙은행의 존재감이 너무 비대해졌어요. 설립 취지에 비춰봤을 때 과도한 수준이 됐다고 생각합니다.

박승진 | 하나증권 해외주식분석실장

통화 정책은 혼자 결정하는 부분들이 아니고 또 최근에 연준의 분위기들은 사실 내부에서도 이사진들끼리의 정책 방향성이나 색깔들이 많이 엇갈리고 있기 때문에 마음먹은 대로 그렇게 쉽게 되지 않을 것이라는 컨센서스가 형성되고 있다라고 보시면 될 것 같습니다.

베센트 재무장관과의 관계를 생각한다면 비슷한 경제 정책에 대한 뷰를 가지고 있는 분들이기 때문에 이런 부분들에 대한 재해석들이 진행되고 있는 것들, 이런 것들이 시장에서는 초반의 경계감보다는 안심하고 있는 분위기들을 이끌어내는 원동력이라고 보시면 될 것 같습니다.

15년 전, 싫다고 떠났는데... 이대로 '금의환향' 순탄할까?