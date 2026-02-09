본격 사심 방송?…'야구기인 임찬규', 이번엔 피프티피프티 일일 매니저 등판

'15년 차 야구선수' LG트윈스 투수 임찬규가 걸그룹 피프티피프티의 일일 매니저로 변신한다.



9일 오후 6시 공개될 티빙 오리지널 '야구기인 임찬규' 5화에서는 임찬규가 피프티피프티의 일일 매니저로 변신해 생소한 엔터테인먼트 현장에서 살아남기 위해 고군분투하는 모습이 그려진다.



임찬규는 이른 아침 아티스트 픽업을 시작으로 팬미팅 장소로의 이동 운전은 물론, 리허설 현장에서 멤버들의 점심 식사를 직접 챙기는 등 쉴 틈 없는 일정을 소화한다. 특히 190cm에 육박하는 거구의 임찬규가 멤버들의 폴라로이드 사진과 챌린지 영상을 정성껏 촬영하고, 팬미팅 하이라이트인 하이터치 행사 운영까지 도맡는 모습은 현장 스태프들조차 예상치 못한 반전 재미를 선사했다는 후문이다.



멤버들의 사소한 컨디션까지 챙기려 노력하는 임찬규의 투박하지만 섬세한 배려와, 그런 '거구의 매니저'를 향한 피프티피프티 멤버들의 리얼한 반응이 어우러져 한순간도 눈을 뗄 수 없는 케미스트리를 완성했다. 여기에 임찬규 특유의 넉살 좋은 입담과 피프티피프티 멤버들의 상큼한 에너지가 만나 예능적 시너지도 극대화될 것으로 기대를 모은다.



낯선 환경에서도 금세 현장에 녹아들어 분위기 메이커를 자처한 임찬규가 과연 무사히 매니저 스케줄을 마칠 수 있을지, 15년 차 프로 선수의 노련한 센스가 낯선 엔터테인먼트 현장에서 어떤 웃음을 자아냈을지, 임찬규의 리얼한 매니저 생존기는 9일 오후 6시 '야구기인 임찬규'에서 공개된다.



강선애 기자



