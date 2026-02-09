[D리포트] 국방성 찾아간 김정은 "특출난 역할 5년 될 것"…의미는?

북한 김정은 총비서가 인민군 의장대인 명예 위병대를 사열합니다.



북한이 '건군절'이라고 부르는 인민군 기념일 78주년을 맞은 어제 우리 국방부 격인 국방성 청사를 찾은 겁니다.



김정은은 연설에서 모두가 각오하듯 올해는 군대의 투쟁전선이 더 넓어지는 변혁의 해가 될 거라며 이렇게 말했습니다.



[조선중앙TV : 마찬가지로 당 9차 대회가 가리킬 앞으로의 5년도 우리 군대의 특출한 역할이 보다 높아지는 5년으로 될 것입니다.]



해외 특수 작전부대 지휘관과 전투원이 보고 싶다며 러시아 파병 부대에 대해서도 언급했습니다.



러우 종전 협상이 진행 중인 상황에서 공식 참전국으로서의 자신들의 지위를 부각하려는 의도로 보입니다.



다만 눈에 띄는 대외 메시지는 없었단 평갑니다.



북한은 그간 건군절 행사에서 대미 대남 관련 발언을 내놨는데, 올해는 건너뛴 겁니다.



김정은은 재작년 건군절 연설에선 한국을 제1 적대국으로 비판했고, 지난해에는 핵무력 고도화 방침을 재천명했습니다.



이달 하순으로 예고된 9차 노동당 대회를 고려했다는 분석이 나옵니다.



[홍민/통일연구원 선임연구위원 : 메시지를 일단 절제해 놓았다가 9차 당대회에서 보 다 체계적으로 명확하게 제시하겠다, 소위 집중력을 높이겠다는 차원으로 보여집니다.]



북한은 당 대회에서 지난 5년 간의 핵무력 및 재래식 무력 개발 상황을 평가하고 새로운 정책 방향을 제시할 예정입니다.



김정은이 지시한 군대의 '투쟁 전선 확대'와 '특출난 역할 강화'가 구체적으로 드러나는 계기가 될 전망입니다.



