지구에 3살 딸 두고 우주로…미 여성 비행사 곁에 토끼 인형 동승

▲ 지난해 9월 28일 스페이스X 팰컨9 로켓이 발사된 모습

오는 11일 국제우주정거장(ISS)으로 출발할 여성 우주비행사가 세 살배기 딸의 토끼 인형을 데리고 우주로 향합니다.8일(현지시간) AFP 통신에 따르면, 4인 승무원으로 구성된 '크루-12'의 일원으로 미국 플로리다주 케이프 커내버럴 우주군 기지에서 스페이스X 팰컨9 로켓을 타고 ISS로 갈 미국인 제시카 메이어는 이날 온라인 기자회견에서 이런 계획을 밝혔습니다.그는 3살난 딸에게 토끼 인형이 두 개 있다면서 "하나는 딸과 함께 여기에 있고, 다른 하나는 우리와 함께 거기(우주)로 가서 계속 모험하게 될 것이다. 그렇게 해서 그 사진들을 가족과 계속 주고받을 것"이라고 말했습니다.지상 약 400㎞ 상공을 도는 ISS에서 수개월간 체류하게 되는 우주비행사는 가까이 두고 싶은 개인적인 소지품 몇 가지를 가져가는 것이 관례라고 AFP는 설명했습니다.해양생물학자이자 생리학자인 메이어는 2019~2020년 ISS 원정에서 비행 엔지니어로 복무했고, 그 당시 있었던 최초의 전원 여성 우주유영에도 참여했습니다.이후 딸을 출산한 그는 이번 임무로 약 8개월간 아이와 떨어져 지내야 합니다.그는 "오래 떨어져 지내야 한다는 점이 출발을 준비하는 과정에서 큰 부담"이라면서도 "딸이 언젠가는 이 부재가 의미 있는 것이었음을 진정으로 알게 되길 바란다"고 말했습니다.크루-12 우주비행사들은 건강 문제로 예정보다 한 달 일찍 귀환한 크루-11 비행사들을 대신해 ISS에 새로 투입됩니다.이들은 각종 과학 실험·연구를 수행한 후 귀환할 예정입니다.(사진=게티이미지)