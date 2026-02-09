"'끽' 소리 나고 급속도로"…육군 헬기 추락, 2명 사망

<앵커>



오늘(9일) 오전 경기도 가평군에서 훈련 중이던 육군 헬기 1대가 갑자기 추락했습니다. 사고 현장에서 구조한 헬기 탑승자 2명은 급히 병원으로 옮겨졌지만, 모두 끝내 숨졌습니다.



손기준 기자의 보도입니다.



<기자>



공중에서 헬리콥터 1대가 제어를 상실한 채 힘없이 추락합니다.



헬기는 끝내 하천변으로 떨어져 날개가 구부러진 채 형체만 남았습니다.



[사고 목격자 : 프로펠러 잡는 소리라고 해야 하나? 소리가 브레이크 잡는 소리처럼 '끽' 소리가 나더라고요. (헬기가) 급속도로 떨어지는 게 보이더라고요. 프로펠러 돌아가는 건 정상적으로 돌아가지 않았고.]



오늘 오전 11시쯤 경기 가평군 조종면 일대에서 비행 중이었던 육군 소속 코브라 공격헬기가 추락하는 사고가 발생했습니다.



사고 당시 헬기는 엔진을 끄지 않은 채 비정상 상태와 유사한 상황에서 비상착륙 하는 비행 훈련을 진행 중이었습니다.



이번 사고로 화재나 폭발 등 추가 피해는 없었습니다.



하지만 헬기에 타고 있었던 준위 2명 모두 심폐소생술을 받으며 인근 병원으로 옮겨졌지만, 끝내 숨졌습니다.



사고 직후 육군 측은 동일 기종의 비행을 전면 중단하고 육군본부 참모차장대리인 하헌철 군수참모부장 주관으로 사고대책본부를 구성하는 등 사고 원인 파악에 나섰습니다.



지난 6일부터 사우디아라비아를 방문 중인 안규백 국방부 장관도 자신의 SNS에 "사우디 외교 일정 중 들려온 가슴 아픈 소식에 무거운 마음을 금할 길이 없다"며, "국방부는 가용한 모든 자원을 동원해 사고 수습에 만전을 기하고, 엄정한 진상 규명에 나설 것"이라고 밝혔습니다.



(영상취재 : 조춘동·김한결, 영상편집 : 최진화)