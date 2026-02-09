[자막뉴스] "세계 금 가격 흔드는 중국 '아줌마'들"…'개미 학살' 비명에도 골드바 담는다

미 월스트리트저널은 현지시간 8일 '금·은 광풍 뒤에 있는 중국의 아줌마 투자자들'이라는 제목의 기사에서 최근 귀금속 시장 급등의 배경에 중국 개인 투자자들이 있다고 보도했습니다.



스콧 베선트 미국 재무부 장관도 같은 날 폭스뉴스 인터뷰에서 금 가격의 변동성을 언급하며 "중국에서 시장 상황이 무질서해졌다"고 언급하기도 했습니다.



세계금협회 집계에 따르면 지난해 중국 투자자들이 사들인 골드바와 금화는 약 432톤에 달해 전년 대비 28% 증가했습니다.



이는 지난해 전 세계 골드바·금화 구매량 가운데 3분의 1에 달하는 규모입니다.



매체는 중국 가계가 자금을 맡길 대안을 찾기 어렵기 때문이라고 이유를 분석했습니다.



중국 현지의 부동산 시장은 침체에 빠진 지 오래고, 주식 시장은 변동성이 큰 데다 은행 이자는 낮아서 가치를 보존할 안전 자산으로 금이 각광받고 있다는 겁니다.



중국에서는 위챗이나 알리페이 앱으로 금 ETF 등 귀금속 투자 상품을 손쉽게 매수할 수 있다는 점도 원인으로 작용했습니다.



지난해 중국의 금ETF에는 역대 최대 자금이 유입됐고, 상하이선물거래소에서의 금 선물 거래량도 연간 최고 기록을 경신했습니다.



현물 금에 대한 수요도 높아 중국 내 금·은 가격은 국제 기준가보다 프리미엄이 붙어 거래되고 있다고 매체는 전했습니다.



국제 금·은 가격은 각국 중앙은행의 매입 확대와 약달러 전망 등 때문에 지난해 줄곧 강세를 이어가다 케빈 워시 연준 의장 지명 이후 달러화가 강세로 돌아서면서 급락했습니다.



중국의 투자자들 사이에서도 혼란이 컸는데, 중국 소셜미디어에서는 '부추 베기', 한국식 표현으로 '개미 학살'을 당했다는 불만이 쏟아지기도 했습니다.



월스트리트저널은 금·은 가격이 급락했지만, 여전히 중국 현지의 골드바 매입은 늘었고, 고객 사이에서는 관망세가 지배적이라고 분위기를 전했습니다.



