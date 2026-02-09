자동차업계, 대미투자특별법 이달 내 제정 촉구…"불확실성 우려"

▲ KAIA 대미투자특별법 통과 촉구 성명 발표

자동차모빌리티산업연합회(KAIA)가 이른바 대미투자특별법의 이달 내 제정을 촉구했습니다.KAIA는 한국자동차모빌리티산업협회, 한국자동차산업협동조합, 한국자동차연구원, 현대기아협력회, 한국GM협신회, KG모빌리티협동회 등 자동차 관련 단체로 구성된 연합체입니다.KAIA는 오늘(9일) 성명을 내고 "최근 미국 정부가 지난해 11월 양국 간 합의한 자동차 등 주요 품목에 대한 15% 관세를 다시 25%로 인상하는 방안을 검토하고 있어 불안감이 크다"며 "이는 우리 자동차산업의 투자와 수출 환경 전반에 불확실성을 증폭시키는 사안으로 심각한 우려를 표명한다"고 밝혔습니다.그러면서 "관세 인상 가능성이 지속되는 불확실한 상황에서는 기업의 투자 동력이 약화할 수밖에 없다"면서 "이는 산업 생태계 전반의 경쟁력 저하로 이어질 수 있다"고 우려했습니다.KAIA는 "미래 모빌리티로의 전환이 가속화돼 대규모 투자의 시급성이 커지는 상황에서 예측 가능하고 안정적인 경영 환경이 무엇보다 중요하다"며 "우리 기업들이 대외 리스크를 최소화하고, 안정적인 환경 속에서 투자와 수출을 지속할 수 있도록 대미투자특별법의 이달 중 제정을 강력히 요청한다"고 말했습니다.이어 "통상환경 불확실성 최소화를 위해 정부의 적극적인 노력을 당부한다"고 덧붙였습니다.앞서 도널드 트럼프 미국 대통령은 대미투자특별법이 한국 국회에서 통과되지 않은 것 등을 문제 삼아 양국 간 합의한 자동차 등 주요 품목에 대한 15% 관세를 다시 25%로 인상하겠다고 밝힌 바 있습니다.(사진=KAIA 제공, 연합뉴스)