경찰, 김범석 입국시 통보 조치…"들어오면 조사"

▲ 김범석 쿠팡 의장

쿠팡의 대규모 개인정보 유출사태 등을 수사 중인 경찰이 김범석 쿠팡Inc 의장에 대한 입국 시 통보 조치를 법무부에 요청했습니다.박정보 서울경찰청장은 오늘(9일) 정례 기자간담회에서 "여러 사람이 피의자로 고발됐는데 일부는 조사가 진행 중이고, 해외에 있는 사람도 많아서 입국 시 통보 조치를 해놓고 국내에 들어오면 바로 조사할 수 있도록 했다"고 밝혔습니다.조치 대상에는 김범석 의장도 포함됐는데, 미국 국적인 김 의장은 최근 한국 국회의 출석 요구가 있을 때마다 해외 체류 등을 이유로 참석을 피해 왔습니다.앞서 국회 청문회 위증 혐의 등을 받는 해롤드 로저스 쿠팡 한국 임시 대표도 경찰 출석을 통보받고 해외 출장을 떠났으나, 입국 시 통보 요청이 이뤄지고 국내로 돌아와 경찰 조사를 받았습니다.박 청장은 "로저스 대표 진술을 기반으로 쿠팡 관계자들에게 더 확인할 부분이 있어 관련 수사를 진행 중"이라고 밝혔습니다.또 "개인정보 유출과 관련해서는 피의자 조사만 남은 상태"라며 "크게 더 진전되는 것은 없다"고 전했습니다.경찰은 개인정보 유출 사건 피의자로 지목된 중국 국적 전직 직원 A씨를 피의자로 입건했으나, 한-중 범죄인 인도 조약이 체결된 이후 중국이 현재까지 범죄인 인도 청구에 응한 사례가 없어 관련 절차는 지지부진한 것으로 전해졌습니다.(사진=연합뉴스)