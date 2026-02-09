경찰 "BTS 광화문 공연에 26만 명 운집 예상…특공대 전진 배치"

▲ 방탄소년단(BTS)

경찰이 다음 달 21일 광화문광장에서 열릴 방탄소년단(BTS) 복귀 공연에 최대 26만 명이 모일 것으로 보고 특공대를 투입해 대테러 활동에 나서기로 했습니다.박정보 서울경찰청장은 오늘(9일) 정례 기자간담회에서 "공공안전차장을 TF(태스크포스) 팀장으로 지정해서 행사가 안전하게 이뤄질 수 있도록 전 기능이 준비 중"이라며 이같이 전했습니다.경찰은 광화문 바로 앞 월대 건너편인 광화문광장 북쪽 시작점 공연 무대를 중심으로 덕수궁 대한문까지 23만 명, 숭례문까지는 26만 명의 인파가 몰릴 것으로 예측했습니다.박 청장은 "실제 그렇게 될지 모르겠으나 최대한 많은 인원이 모일 것으로 예상해 대비하고 있다"고 밝혔습니다.경찰은 인파 밀집도에 따라 공연장을 크게 코어 존, 핫 존, 웜 존, 콜드 존 등 크게 4개 구역으로 나눈 뒤 15개 구역으로 세분화할 방침이고 각 구역엔 총경급 책임자가 지정됩니다.현장서 우려되는 폭행 등에 대해서도 일선 9개 경찰서 13개 강력팀을 배치해 즉각 상황에 대비토록 했습니다.경찰특공대 또한 전진 배치해 폭발물 점검과 거동 수상자 확인 등 테러 예방과 진압 활동에 나설 계획입니다.온라인 커뮤니티 등에 협박 글이 올라올 가능성도 있다고 보고 사이버수사대에 전담팀을 지정해 모니터링하고 게시되는 즉시 처벌할 방침입니다.공연을 주최하는 하이브에선 안전요원 3천553명을 확보하겠다고 밝혔지만, 경찰은 행사 관리 책임의 '수익자 부담' 원칙에 따라 시민 안전 대책 보강을 요구하고 있습니다.또, 매크로(자동입력반복) 프로그램을 이용해 부당하게 무료 티켓을 예매하거나 서버 장애를 일으켜 티켓 발매를 방해하는 행위에 대해서도 정보통신망법 위반과 형법상 업무방해 혐의가 적용된다고 덧붙였습니다.(사진=빅히트뮤직 제공, 연합뉴스)