"75살 넘으면 집에서 쉬세요"…정치판 꽉 잡은 노인들에 '경고장'

미국 정치권의 고령화가 심화되면서 주요 공직에 연령 제한을 신설해야 한다는 목소리가 미국 내에서 커지고 있습니다.



미 월스트리트저널에 따르면 민주당 중진 람 이매뉴얼 전 주일 미국대사는 최근 대통령과 내각 고위 관료, 국회의원, 연방 판사를 대상으로 한 '75세 의무 퇴직제'를 도입해야 한다고 주장했습니다.



하원의원과 백악관 비서실장, 시카고 시장 등을 역임한 66살의 이매뉴얼 전 대사는 본인 역시 앞으로 공직에 복귀할 경우 이 규칙을 적용받을 것이라고 덧붙였습니다.



이매뉴얼 전 대사는 2028년 미 대선 출마를 검토하고 있습니다.



실제 미국 지도층의 고령화는 심각한 수준이란 지적이 제기되고 있습니다.



현직인 트럼프 대통령이 올해 80살이 됐고, 전임 바이든 대통령은 82살 고령으로 인지 능력 논란과 건강 우려가 겹쳐 재선 도전을 포기하기도 했습니다.



의회 상황도 심각한데, 케이 그레인저 전 의원의 경우 임기 마지막 몇 달을 지역구의 노인 요양 시설에서 보내기도 했습니다.



미 의회조사국에 따르면 하원의원 평균 연령은 1987년 50.7세에서 2025년 57.9세로, 상원은 같은 기간 54.4세에서 63.9세로 훌쩍 높아졌습니다.



사법부 역시 대법관 절반 정도가 70대인 데다, 연방 판사 전체 평균 연령도 2024년 기준 67.7세인 걸로 나타났습니다.



상황이 이렇다 보니 '나이 제한'에 찬성하는 여론도 높게 나타나는 편이라고 합니다.



최근 미국 한 설문조사에 따르면 미국 성인의 73%가 대통령직 연령 제한에 찬성했고, 상·하원 의원에 대해서도 69%가 연령 제한 도입이 필요하다고 응답했습니다.



