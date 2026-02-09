뉴스
[여담야담] 이번엔 특검 추천 놓고 당청 갈등 폭발…고개 숙인 정청래

SBS 뉴스
작성 2026.02.09 15:21 수정 2026.02.09 15:26 조회수
[편상욱의 뉴스브리핑]

■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:00)
■ 진행 : 편상욱 앵커
■ 대담 : 김진욱 전 더불어민주당 대변인, 김근식 전 국민의힘 비전전략실장
--------------------------------------------

● 또 명청 갈등 폭발~배신 반역 분노

김진욱 / 전 더불어민주당 대변인
"전준철 추천, 알고 진행했다는 주장은 과도"
"시스템 문제에 따른 사고일 뿐…정치적 해석 옳지 않아"

김근식 / 전 국민의힘 비전전략실장
"민주당 지도부, 합당 논의에 정신 팔려 발등 찍는 인사 한 것"
"특검 추천 해프닝으로 친명-친청 갈등 2라운드 접어들어"

● 입법 늦다 지적

김진욱 / 전 더불어민주당 대변인
"정부, 여당 뒷받침 없이 효능감 있는 정책 수행 불가능해"

김근식 / 전 국민의힘 비전전략실장
"입법 속도 지적한 고위 당정, 명청 갈등 최고봉 찍어"

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.

(SBS 디지털뉴스부)
