아이들, 'Mono' 첫 지상파 1위에 음악방송 3관왕 달성

그룹 i-dle (아이들)이 음악방송 3관왕을 차지하며 '퀸'의 귀환을 알렸다.



아이들(미연, 민니, 소연, 우기, 슈화)은 지난 8일 방송된 SBS '인기가요'에서 디지털 싱글 'Mono (Feat. skaiwater)' 활동을 성공적으로 마무리했다. 2주 동안 음악, 퍼포먼스, 콘텐츠 전반에서 호평을 이끈 활동으로 새로운 챕터를 완성했다.



아이들은 지난 5일 Mnet '엠카운트다운', 6일 KBS2 '뮤직뱅크', 8일 SBS '인기가요'에서 연거푸 1위를 차지하며 신곡을 향한 뜨거운 인기를 다시금 입증했다. 아이들이 그룹 활동에서 디지털 싱글로 지상파 음악방송 정상에 오른 것은 이번이 처음으로, 팬들의 높은 관심에 힘입어 3관왕을 기록했다.



아이들표 콘텐츠를 향한 호응도 뜨거웠다. 공개 직후 화제가 된 메가 크루 퍼포먼스 비디오에 이어 1위를 자축하며 깜짝 공개한 캐릭터 버전 안무 영상도 열띤 반응을 얻었다. 특히 캐릭터 버전 안무 영상은 '흑백'을 키워드로 다양한 캐릭터로 파격 변신한 아이들의 모습이 웃음을 선사했다.



음악방송 활동과 함께 음악 차트도 꾸준히 상승세를 기록했다. 유튜브 한국 인기 급상승 음악, 인기 뮤직비디오 1위 자리 등을 놓치지 않았고, 국내 음원 사이트 멜론 등에서도 꾸준히 스트리밍이 증가하며 대표 역주행곡 '나는 아픈 건 딱 질색이니까'(Fate)를 잇는 장기 흥행을 예고했다.



중화권에서도 독보적 존재감이 빛났다. 중국 QQ뮤직 디지털앨범 베스트셀러 주간 차트에서 2주 연속 1위를 차지했고, 텐센트 뮤직 한국 차트 1위 자리를 굳건히 지켰다. QQ뮤직 뮤직비디오 차트에서는 이례적으로 'Mono (Feat. skaiwater)' 음악방송 클립까지 차례로 '줄 세우기'를 달성했다.



영국 CLASH 매거진은 신곡 'Mono (Feat. skaiwater)'에 대해 "여백의 미와 그루브를 드러내는 감성이 돋보인다"고 호평했다. 미국 팝 컬처 매거진 스타더스트(Stardust)는 "의도적 미니멀리즘을 통해 새로운 장을 열었다. 힘을 뺌으로써 멤버들의 보컬과 각자가 가진 독특한 개성이 돋보일 공간을 더 많이 남겨뒀고, 자기 수용과 연대감을 바탕으로 구축한 희망찬 찬가로 탄생했다"고 극찬했다.



음악방송 3관왕에 오르며 'Mono (Feat. skaiwater)' 활동을 성공적으로 마무리한 아이들은 오는 21일, 22일 서울 송파구 KSPO DOME에서 '2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation] IN SEOUL'을 개최하고 월드투어 포문을 성대하게 연다. 새롭게 편곡된 히트곡 등의 세트리스트와 아이들만의 압도적 퍼포먼스가 특별한 추억을 선사할 예정이다.



아이들은 서울에 이어 오는 3월 7일 타이베이 돔에서 월드투어를 이어간다. 타이베이는 예매 오픈 후 전 좌석 매진을 기록하며 폭발적인 관심을 받고 있다. 아이들의 월드투어 추가 도시 및 일정은 추후 공개될 예정이다.



사진 제공 = Mnet '엠카운트다운', KBS2 '뮤직뱅크', MBC '쇼!음악중심', SBS '인기가요', 큐브엔터테인먼트







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)