"쿵 소리 못 들었는데"…가평 하천에 추락한 코브라 헬기

▲ 경기 가평군 군 헬기 추락 사고

"소리도 크게 안 들려서 헬기가 떨어진 줄 몰랐어요. 사이렌 소리가 들려서 와 봤더니 이미 추락해 있더라고요."오늘(9일) 낮 12시 20분쯤 육군 헬기가 추락한 경기 가평군 조종면 현리 신하교 인근 조종천변에는 군과 경찰, 소방 당국이 출동해 주민 출입을 일부 통제한 채 사고 수습에 나서고 있습니다.헬기 동체는 천변에 쓰러진 채 방수포로 덮여 있는 상태입니다.일부 파손은 있었지만, 동체와 꼬리 모두 형태를 알아볼 수 있을 정도로 남아 있습니다.사고 지점 주변에는 통제선이 설치돼 일반인 접근이 차단됐습니다.추락한 곳은 인근 주택에서 불과 60ｍ가량 떨어진 곳이었지만, 전깃줄에 걸리거나 구조물과의 충돌 없이 조종천의 개활지로 추락했습니다.인근 주민들은 안타까운 사고에 비통해하면서 "조금만 방향이 틀어졌어도 더 큰 사고로 이어질 뻔했다"고 입을 모았습니다.주민 박 모(83) 씨는 "산책하러 나왔다가 멀리서 헬기가 하강하는 모습을 봤다"며 "속도가 아주 빠르지는 않았던 것으로 기억한다"고 말했습니다.반려견과 산책 중이던 최 모(41) 씨도 "추락 당시 큰 폭발음은 듣지 못했다"면서도 "조금만 빗나갔으면 다리나 주택으로 떨어질 수도 있었을 것"이라고 말했습니다.사고 직후 다리는 군 당국에 의해 전면 통제됐다가, 현재는 2차로 가운데 1개 차로의 통행이 재개된 상태입니다.오늘 오전 11시 4분 가평군 일대에서 비상절차훈련 중이던 15항공단 예하 대대 소속 육군 헬기(AH-1S·코브라)가 원인 미상의 사유로 추락했습니다.비상절차훈련이란 엔진을 끄지 않고 비정상 상태와 유사한 상황에서 비상착륙하는 비행훈련입니다.탑승했던 준위 2명은 사고 후 인근 포천과 남양주의 민간병원으로 긴급 후송됐으나 전원 사망했습니다.