[자막뉴스] "차라리 러시아에 넘기자"…우크라, 4년 전쟁에 멘탈 '흔들'?

2022년 2월 24일 러시아의 우크라이나 침공으로 시작된 전쟁이 4년 가까이 이어지면서 우크라이나 국민들의 여론 변화가 감지됐습니다.



현지시간으로 4일 뉴욕타임스는 그동안 우크라이나가 협상 불가능한 '레드라인'으로 여겼던 동부 돈바스를 종전을 위해 러시아에 넘겨줄 수 있다는 의견이 늘고 있다고 보도했습니다.



키이우 국제사회학연구소에 따르면 여론조사 응답자의 40%가 "미국, 유럽의 안보 보장을 대가로 돈바스를 포기할 수 있다"고 답했습니다.



전쟁 발발 직후인 2022년 5월 실시한 여론조사에서 응답자의 82%가 "무슨 일이 있어도 영토를 넘겨줄 수 없다"고 답한 것과 대조됩니다.



현재 러시아는 약 19만 명이 거주하는 돈바스 영토의 80% 이상을 점령하고 있습니다.



다만 뉴욕타임스는 돈바스 양보의 전제 조건이 서방의 강력한 안보 보장이며 국민 다수는 여전히 영토 포기에 부정적이라고 전했습니다.



이번 조사에서도 응답자 52%는 "영토 포기를 용납할 수 없다"고 답했습니다.



뉴욕타임스는 만약 돈바스를 포기한다면 볼로디미르 젤렌스키 대통령도 '국가를 수호한 영웅적 지도자'에서 영토를 쉽게 내준 대통령으로 평가가 바뀔 것이라고 내다봤습니다.



지난 4일 아랍에미리트 아부다비에서 진행된 미국, 러시아, 우크라이나 대표단 간 3자 회담은 약 5시간 만에 종료됐는데, 끝내 영토 등 핵심 쟁점에서 양국의 입장 차가 좁혀지지 않았다고 외신들은 보도했습니다.



