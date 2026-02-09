뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

국민 6명 중 1명은 '당 과잉섭취'…10세 미만서 비율 가장 높아

박세용 기자
작성 2026.02.09 13:41 조회수
국민 6명 중 1명은 '당 과잉섭취'…10세 미만서 비율 가장 높아
▲ 설탕

이재명 대통령이 설탕부담금 도입을 제안한 가운데, 우리 국민 가운데 당을 과잉 섭취하는 사람의 비율이 최근 수년간 증가하고 있다는 분석 결과가 나왔습니다.

질병관리청이 국민건강영양조사를 토대로 분석한 결과, 우리 국민의 1인당 총 당 섭취량은 2020년 58.7g에서 2023년 59.8g으로 늘어난 것으로 나타났습니다.

2016년과 비교하면 다시 줄었지만, 최근 3년간 58g대에 머물던 섭취량이 지난해 다시 증가세로 돌아섰습니다.

특히 총 에너지 섭취량에서 당이 차지하는 비중이 20%를 넘는 '당 과잉 섭취자'는 지난해 기준 16.9%로 조사됐습니다.

이는 우리 국민 6명 중 1명꼴로, 2020년 15.2%를 기록한 이후 매년 꾸준히 늘고 있는 수치입니다.

연령대별로는 1세에서 9세 사이 어린이의 당 과잉 섭취 비율이 26.7%로 가장 높았으며, 전 연령대 중 유일하게 20%를 넘겼습니다.

이어 10대 청소년과 20대 청년층 순으로 당 과잉 섭취 비율이 높게 나타났습니다.

성별로는 여성이 21.0%로 남성보다 당을 더 많이 섭취하는 것으로 조사됐습니다.

당 섭취의 가장 큰 원인으로는 음료와 차류가 꼽혔으며 과일류, 유제품, 빵과 과자류가 뒤를 이었습니다.

특히 당 과잉 섭취자는 그렇지 않은 사람보다 음료와 과일류를 3배 이상 더 많이 먹는 것으로 분석됐습니다.

질병청은 총 당 섭취량이 과거보다 줄어든 것은 긍정적이지만, 첨가당 함량이 높은 음료나 빙과류를 통한 섭취는 여전히 많다고 지적했습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
박세용 기자 사진
박세용 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지