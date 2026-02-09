홍콩 법원, '반중 언론인' 지미 라이에 징역 20년 선고

▲ 지미 라이

홍콩 민주화 운동가이자 반중 언론인 지미 라이가 국가보안법 혐의로 홍콩 법원에서 징역 20년을 선고받았습니다.홍콩 웨스트카오룽 법원은 오늘(9일) 오전 지미 라이에 대한 외국 세력과의 공모와 선동 혐의 등 3개 혐의를 모두 유죄로 인정하고 이같이 형을 결정했습니다.법원은 지미 라이가 지난 2019년 홍콩 시위 국면에서 자신의 국제적 인맥을 활용해 반중 캠페인 단체 'SWHK' 등과 함께 여러 국가를 상대로 중국과 홍콩 정부를 비롯한 관료들에 대한 제재를 적극적으로 로비했다고 판단했습니다.또, 반중 매체 빈과일보를 통해 시민 거리 시위와 정부에 대한 대립을 선동한 행위가 국가보안법을 위반했다고 밝혔습니다.빈과일보 창업자이자 사주였던 지미 라이는 외국 세력과 공모하고 선동적 자료를 출판해 홍콩 국가보안법을 위반한 혐의 등으로 지난 2020년 12월 구속기소됐습니다.홍콩 법원은 앞서 지난해 12월 "중국 공산당의 몰락을 꾀했다"며 지미 라이의 외국 세력과의 공모, 선동적 자료 출판 등 3개 혐의에 대해 모두 유죄라고 판단했습니다.이번 판결은 홍콩 국가보안법 시행 이후 언론계 인사가 외국 세력과의 결탁 혐의로 중형을 선고받은 대표적 사례입니다.중국은 지난 2019년 홍콩에서 대규모 반정부 시위가 벌어진 뒤 이를 강력히 통제하기 위해 이듬해인 2020년 6월 홍콩 국가보안법을 제정해 시행했습니다.이 법은 국가 분열, 정권 전복, 테러 활동, 외국 세력과의 결탁 등 4개 범죄에 최고 무기징역까지 선고할 수 있도록 규정하고 있습니다.(사진=중신사 캡처, 연합뉴스)