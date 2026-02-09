"한 명이 수백 채씩…매입임대 계속 허용할지 묻습니다"

<앵커>



SNS를 통해 연일 부동산 관련 메시지를 띄우고 있는 이재명 대통령이 이번에는 매입임대 사업자 제도를 언급했습니다. 한 사람이 수백 채씩 집을 사모으도록 허용하면 공급이 부족할 수밖에 없다면서 매입임대를 계속 허용할지 의견을 묻는다고 밝혔습니다.



강청완 기자입니다.



<기자>



이재명 대통령은 어제(8일) 저녁 자신의 SNS에 "임대용 주택을 건축했다면 몰라도, 임대사업자 등록만 하면 집을 얼마든지 사모을 수 있다는 것도 이상하다"고 적었습니다.



이어 "한 사람이 수백 채씩 집을 사모으도록 허용하면 수만 채 집을 지어 공급한들 부족할 수밖에 없지 않을까요?"라면서 "건설임대가 아닌 매입임대를 계속 허용할지에 대한 의견을 묻는다"고 덧붙였습니다.



'건설임대'가 건설사 등에서 직접 주택을 지어 임대로 내놓는 방식이라면 매입임대는 정부나 공공기관뿐 아니라 개인 투자자가 이미 지어진 주택을 매입해 임대하는 방식을 말합니다.



지난 2017년 문재인 정부에서 전·월세 시장 안정을 위해 매입임대 사업자 등록을 적극 장려했다가 집값이 오르자 이후 제도를 축소하기도 했는데, 이를 계속 허용할지 공론화를 시도한 것으로 풀이됩니다.



이 대통령은 지난달 23일부터 수차례에 걸쳐 SNS를 통해 오는 5월 9일, 다주택자 양도소득세 중과 유예 조치가 연장 없이 종료된다고 강조한 바 있습니다.



지난 5일에는 장기 보유 특별공제 제도 개편 가능성을 시사한 데 이어, 이번에는 매입임대사업자 제도를 언급하면서 부동산 관련 의제를 확장하고 있는 모양새입니다.



이 대통령은 SNS에 최근 나흘새 서울 지역 매물이 1천여 건 늘었다는 언론 기사도 공유했는데 자신이 강조한 다주택자 양도세 중과 유예 종료 메시지의 효과를 강조하는 의도로 풀이됩니다.



(영상취재 : 윤형, 영상편집 : 남일)