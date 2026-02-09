'어쩔수가없다', 넷플릭스서 OTT 최초 4K 돌비비전·애트모스 버전 공개

영화 '어쩔수가없다'가 4K 돌비 비전(Dolby Vision)과 돌비 애트모스(Dolby Atmos)를 적용한 프리미엄 버전을 넷플릭스에서 OTT 최초로 선보인다.



이번 공개는 작품의 영상미와 사운드 디자인을 보다 높은 완성도로 구현하기 위한 작업으로, 극장 상영 버전을 단순 변환하는 것이 아니라 OTT 환경에 최적화된 별도의 후반 작업 공정을 거쳐 완성됐다.



박찬욱 감독은 다양한 시청 환경에서도 작품의 미장센과 연출 의도가 손상되지 않도록 색보정과 사운드 디테일을 세밀하게 재조율하는 등 추가적인 작업 과정에 참여하며 완성도를 높였다. 4K 돌비 비전 및 돌비 애트모스가 적용된 '어쩔수가없다의 프리미엄 버전은 넷플릭스에서 만나볼 수 있다.



4K 돌비 비전은 HDR 기반의 확장된 명암비와 색 표현력을 통해 장면의 디테일과 색감의 깊이를 강화하며, 어두운 장면에서도 보다 풍부한 계조 표현을 가능하게 한다. 또한 돌비 애트모스 음향은 공간감 있는 입체 사운드를 구현해 관객이 장면 속에 들어간 듯한 몰입감을 제공한다. 이를 통해 박찬욱 감독 특유의 미장센과 긴장감 있는 연출, 배우들의 섬세한 감정선까지 더욱 생생하게 전달될 것으로 기대된다.



'어쩔수가없다'는 '다 이루었다'고 느낄 만큼 삶이 만족스러웠던 회사원 '만수'(이병헌)가 덜컥 해고된 후, 아내와 두 자식을 지키기 위해, 어렵게 장만한 집을 지켜내기 위해, 재취업을 향한 자신만의 전쟁을 준비하며 벌어지는 이야기를 담는다. 믿고 보는 배우들의 만남과 드라마틱한 전개, 아름다운 미장센, 견고한 연출, 그리고 블랙 코미디까지 더해져 해외에서도 호평을 받고 있다.







(SBS연예뉴스 김지혜 기자)