'AI.com' 도메인 1천억 원에 팔려…역대 도메인 거래 최고액

인공지능(AI)을 의미하는 닷컴 도메인 'AI닷컴'(AI.com)이 도메인 거래 역사상 최고가인 7천만 달러(약 1천20억 원)에 판매됐습니다.8일(현지 시간) 파이낸셜타임스와 테크크런치 등 외신에 따르면 크리스 마잘렉 크립토닷컴 최고경영자(CEO)는 최근 중개업체 '겟유어도메인'을 통해 해당 도메인을 7천만 달러에 인수했습니다.이는 지금까지 공개된 도메인 매매 사례 중 최고 금액입니다.기존 최고 기록은 2010년 거래된 'CarInsurance.com'(4천970만 달러)였으며, 'VacationRentals.com'(3천500만 달러), 'Voice.com'·'PrivateJet.com'(이상 3천만 달러), '360.com'(1천700만 달러), 'Sex.com'(1천300만 달러) 등이 뒤를 잇습니다.이번 도메인 매입 대금 전액은 가상화폐로 지불됐습니다.마잘렉 CEO는 "10∼20년 장기적인 관점으로 보면 (AI는) 우리 시대 최고의 기술적 물결 중 하나가 될 것이라고 생각했다"며 "그래서 좋은 투자가 될 거라고 봤다"고 말했습니다.그는 자신이 보유한 다른 도메인인 크립토닷컴(Crypto.com)을 함께 언급하면서 "한 사람이 이렇게 중요한 카테고리를 대표하는 도메인 둘을 보유할 수 있다는 점이 흥미롭다"고 덧붙였습니다.그는 AI닷컴을 통해 인간을 대신해 메시지 전송이나 주식 거래 등을 수행하는 AI 에이전트 서비스를 출시할 계획입니다.마잘렉 CEO는 지난 2016년 이미 포화 상태로 판단됐던 가상화폐 거래소 시장에 크립토닷컴으로 뛰어들어 연 매출 15억 달러 규모로 성장시켰고, 2021년에는 미국 프로농구 구단 로스앤젤레스(LA) 레이커스 등의 홈구장 '스테이플스 센터'의 명명권을 7억 달러(약 1조 원)에 사들여 '크립토닷컴 아레나'로 개칭하기도 했습니다.(사진=AI닷컴 캡처, 연합뉴스)