중 관영매체 "다카이치, 도박서 승리했지만…화무백일홍"

▲ 다카이치 사나에 일본 총리

다카이치 사나에 총리가 이끄는 일본 집권 자민당이 총선에서 압승하자 중국 관영매체가 '화무백일홍'(花無百日紅·백일 붉은 꽃은 없다)을 언급하며 앞날은 불투명하다는 관측을 내놨습니다.중국 관영 신화통신이 운영하는 소셜미디어(SNS) 계정 뉴탄친(牛弹琴)은 9일 게시글에서 "예상대로 다카이치 총리가 도박에서 이겼다"면서도 "다카이치는 뛰어난 수완으로 석 달 만에 자신을 '왕훙(網紅·중국의 온라인 인플루언서) 총리'로 만들었지만, 화무백일홍"이라고 주장했습니다.화무백일홍은 중국에서 권세나 인기가 오래가지 않음을 지적하거나 빠른 부상은 더 빠른 낙마를 부를 수 있다는 경고의 의미로 쓰입니다.뉴탄친은 "유행과 트래픽을 과하게 좇다 보면 오히려 그에 역공당하기 쉽고, 한때의 영광은 순식간에 만인의 비난으로 바뀐다"면서 "우리는 그런 사례를 너무나 많이 봐왔다"고 지적했습니다.이어 다카이치 총리가 민생 회복을 위해 초대형 재정 부양책과 전례 없는 양적 완화에 나설 수 있고 관측하면서, 그를 영국 역사상 최단임(50일) 기록을 남기고 사임한 리즈 트러스 전 총리와 견줬습니다.뉴탄친은 "경제 정책은 외줄타기와 같아 자극과 안정 사이에 한 발만 균형을 잃어도 미지의 심연으로 떨어질 수 있다"라며 "알다시피 트러스 전 총리는 취임 후 대규모 감세 정책을 감행했지만 재정 위기를 초래해 사임할 수밖에 없었다"고 전했습니다.이어 "다카이치는 어떻게 될까"라고 자문한 뒤 "시간이 답을 줄 것"이라고 적었습니다.뉴탄친은 이번 선거에서 의석 3분의 2 이상을 차지한 자민당과 다카이치 총리가 헌법에 '자위대'를 명기하는 등의 개헌을 추진하고, 일본의 방위 지출 확대 등 '보통국가화'(전쟁을 할 수 있는 나라로의 전환)에 나설 가능성도 있다고 봤습니다.또한 "타이완 문제에 있어서도 일본은 더욱 도발적으로 나설 것이고, 중일 관계는 더욱 요동칠 것"이라며 "우리가 맞닥뜨리게 될 것은, 한층 더 험악한 일본"이라고 강조했습니다.중국이 어쩔 수 없이 다카이치 내각을 계속해서 상대해야 한다는 점도 짚었습니다.뉴탄친은 "우리는 냉정해야 한다"면서 "어쩔 수 없이 다카이치와 상대해야 하며, 달갑지 않아도 직시해야 한다"고 적었습니다.이어 "중국은 더욱 자신감을 가져야 한다"면서 "지금의 중국은 20년 전도, 40년 전도, 더욱이 80년 전의 중국도 아니며 일본 정세가 어떻게 요동치든 자기 할 일을 잘하면 된다"고 덧붙였습니다.다카이치 총리가 이번 선거에서 힘을 받으면서 양국 관계가 냉각기를 이어갈 것이라는 전망도 중화권 내에서 나오고 있습니다.시사평론가 정하오는 홍콩 봉황위성TV와의 인터뷰에서 "앞으로의 중일 관계는 '나쁨'과 '최악' 사이를 오가게 될 것"이라며 "단기간 내에 변화나 개선이 나타날 가능성은 없다"고 말했습니다.그는 "다카이치 총리는 중국이 타이완 관련 발언 철회와 사과를 계속해서 요구한다 해도 그렇게 하지 않을 것"이라며 "중일 관계는 이 문제에서 그대로 막혀 있게 되고, 중국이 양보하지 않는 한 해결되기 어렵지만 현재로서 중국은 하루도 양보한 적이 없다"고 평가했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)