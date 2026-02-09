'휴민트', '왕'을 위협하는 맹렬한 기세…예매율 40% 돌파

영화 '휴민트'가 예매율 40%를 돌파하며 경쟁작을 위협하는 등장을 예고했다.



9일 영화진흥위원회 예매율 집계에 따르면 '휴민트'는 41.4% 예매율, 15만 장의 예매량으로 두 부문 모두 1위에 올랐다. 현재 박스오피스 1위작이자, 개봉 5일 만에 100만 관객을 돌파한 '왕과 사는 남자'를 제친 결과다.



'휴민트'는 비밀도, 진실도 차가운 얼음 바다에 수장되는 블라디보스토크에서 서로 다른 목적을 가진 이들이 격돌하는 이야기. 조인성, 박정민, 신세경, 박해준이 주연을 맡았고 '베를린', '베테랑' 시리즈 등을 만든 류승완 감독이 연출했다.



'휴민트'는 지난 주말 대구, 부산 유료 시사회를 통해 관객과 미리 만났다. 무대인사가 포함된 행사였던 만큼 전석 매진을 기록했다.



일주일 먼저 개봉한 '왕과 사는 남자'가 개봉 첫 주말 박스오피스 1위에 오른 가운데 '휴민트'가 오는 11일 출격한다. 두 작품 모두 설 연휴를 공략하는 영화인 만큼 첫 주 맞대결 결과에 관심이 모아진다.







(SBS연예뉴스 김지혜 기자)