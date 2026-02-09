뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[속보] 국민의힘, '친한동훈계' 김종혁 전 최고위원 제명 확정

김보미 기자
작성 2026.02.09 11:09 수정 2026.02.09 11:11 조회수
[속보] 국민의힘, '친한동훈계' 김종혁 전 최고위원 제명 확정
▲ 김종혁 전 최고위원

국민의힘이 오늘(9일) 최고위원회의를 열고 친한동훈계로 분류되는 김종혁 전 최고위원 제명을 확정했습니다.

최보윤 국민의힘 수석대변인은 오늘 국회에서 열린 최고위원회의 후 기자들과 만나 "최고위원회의 의결은 따로 없었고 보고 사항으로 마무리됐다"며 "김 전 최고위원이 제명됐다"고 밝혔습니다.

이어 "제명과 탈당 권고는 규정이 다르게 나와있다"며 "당헌당규를 살펴보면 탈당 신고서를 10일 이내 제출하지 않을 경우 최고위원회 의결 거치지 않고 지체 없이 제명 처분한다고 나와있다"고 설명했습니다.

앞서 지난해 12월 당무감사위원회는 김 전 최고위원이 방송에서 당과 당원, 장동혁 대표 등을 폄하했다며 당원권 정지 2년의 중징계를 권고했습니다.

그러나 윤리위원회는 지난달 26일 김 전 최고위원이 장 대표를 향해 '영혼을 팔았다'고 비난한 점 등을 두고선 "자신이 속한 당의 리더십과 동료 구성원, 소속 정당에 대한 과도한 혐오 자극의 발언들은 통상의 정당한 비판의 임계치를 넘어선다"며, 당무감사위 결정보다 수위가 높은 '탈당 권유'를 의결한 바 있습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
김보미 기자 사진
김보미 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지