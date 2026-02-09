"40년을 일했는데"…교장까지 한 교사 퇴직금 공개되자

최근 한 온라인 커뮤니티에 게시된 '초등교사 39년 8개월 퇴직금'이란 제목의 글입니다.



글쓴이는 지난해 8월 교장으로 정년 퇴임한 누나의 사연을 소개하며, 가난했던 어린 시절과 이를 극복한 자신의 누나 이야기를 썼습니다.



그러면서, 어려운 가정 형편에도 누나가 지방 교대에 입학했고, 40년 가까운 세월을 교육계에 헌신했다고 했습니다.



글쓴이는 자신의 누나가 초등교사와 교장을 거쳐 정년까지 일했지만 퇴직 후 지급된 금액은 약 1억 40만 원의 '퇴직수당'과 월 325만 원 수준의 연금이 전부라고 설명했습니다.



그러면서 "39년 8개월 일하고 정년퇴임해 퇴직금이 어느 정도는 될 줄 알았다"며 "누군가는 6년 근무하고 50억 원을 받았다고 한다"고 상대적 박탈감을 토로했습니다.



뇌물수수 혐의로 기소됐다가 최근 무죄 판결을 받은 곽상도 전 의원 아들 사건을 겨냥한 걸로 해석됩니다.



이 글이 올라오자 교사의 퇴직수당 액수와 관련해 200개 넘는 댓글이 달리며 때아닌 갑론을박이 벌어졌습니다.



퇴직수당 1억 원도 적지 않은 금액이라며 "선생님은 방학이 있지 않느냐", "325만 원 연금이면 충분히 안정적으로 노후 생활을 할 수 있는 금액"이라는 의견이 제기됐습니다.



반면 다른 이용자들은 "가슴 뭉클하다"면서 "40년 세월의 무게가 1억 원이라니 허탈하다", "대한민국의 공정은 어디에 있느냐"며 격려와 지지를 보냈습니다.



이에 더해 연금의 구조적 특성을 이해해야 한다는 이용자도 있었습니다.



자신이 쓴 글이 화제가 되자 글쓴이는 "자신이 퇴직수당에만 너무 초점을 맞춘 것 같다"며 "누나가 자랑스럽다"는 내용을 덧붙이기도 했습니다.



