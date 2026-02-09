뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

연필로 동급생 얼굴 찌른 중학생…가정법원 송치

SBS 뉴스
작성 2026.02.09 14:46 조회수
연필로 동급생 얼굴 찌른 중학생…가정법원 송치
학교에서 연필로 동급생 얼굴을 찔러 부상을 입힌 중학생이 가정법원 소년부로 넘겨진 사실이 뒤늦게 알려졌습니다.

인천 연수경찰서는 특수상해 혐의로 중학생 A 군을 불구속 입건해 가정법원 소년부로 송치했다고 오늘(9일) 밝혔습니다.

경찰에 따르면 A 군은 지난해 12월 2일 인천의 한 중학교에서 연필을 든 손으로 동급생 B 양의 얼굴을 찌르거나 때려 다치게 한 혐의를 받고 있습니다.

B양은 눈 부위와 볼 등에 전치 4주의 부상을 입어 수술을 받았습니다.

피해자 측 신고를 받고 수사에 나선 경찰은 양측을 조사한 뒤 A군이 만 10세 이상 14세 미만의 촉법소년(형사미성년자)인 점을 고려해 가정법원에 송치했습니다.

가정법원 소년부에 사건이 접수되면 감호 위탁이나 사회봉사 명령, 보호관찰, 소년원 송치 등 1∼10호의 보호처분이 적용될 수 있습니다.

조사 결과 A 군은 자리 배정 문제로 B 양과 다투던 중 이 같은 범행을 저지른 것으로 파악됐습니다.

경찰 관계자는 "피해 학생이 얼굴 부위를 다쳤고 A 군의 특수상해 혐의가 인정된다고 보고 가정법원에 넘겼다"고 말했습니다.

(SBS 디지털뉴스부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지