코레일, 설 승차권 암표 거래 의심 7건 수사 의뢰

한국철도공사 코레일은 올해 설 승차권 암표 거래 의심 사례 7건을 경찰에 수사 의뢰했다고 오늘(9일) 밝혔습니다.



코레일은 최근 '미스터리 쇼퍼' 단속 2건과 제보 5건 등으로 암표 거래를 적발하고, '미스터리 쇼퍼'로 적발된 판매자는 회원 탈퇴 조치했습니다.



이번 설부터 도입된 '미스터리 쇼퍼' 단속은 직원이 직접 온라인 중고거래 플랫폼에서 암표를 구매해 판매자 신원을 파악하는 방식으로 운영됩니다.



'암표', '승차권' 등 특정 단어를 기반으로 게시물을 실시간 모니터링하고, 불법 거래 정황이 포착되면 즉시 삭제하는 등 중고 거래 플랫폼과 협조 체계도 강화하고 있습니다.



코레일 홈페이지와 모바일 앱 '코레일톡'에 암표 제보방을 상시 운영하고, 암표 거래로 확인되면 제보자에게 열차 운임 50% 할인쿠폰도 제공합니다.



승차권을 구입 가격보다 높은 가격으로 되파는 행위는 철도사업법에 따라 최대 1천만 원의 과태료 처분을 받을 수 있습니다.



이민성 코레일 고객마케팅단장은 "실수요자의 기회를 뺏는 암표 거래 근절을 위해 모니터링을 강화하고, 불법 판매자에 대해서는 무관용 원칙을 적용해 강력하게 대응하겠다"고 밝혔습니다.