스트레이키즈 아이엔, 생일 맞아 1억 원 기부…"작은 보탬이 희망과 용기 되길"

SBS 뉴스
스트레이 키즈(Stray Kids) 아이엔이 생일을 맞이해 1억 원을 기부하고 따스한 마음을 나눴다.

스트레이 키즈 아이엔은 2월 8일 본인의 생일에 팬들에게 받은 사랑에 보답하고자 국립암센터에 총 1억 원을 기부했다. 아이엔이 전달한 기부금은 국립암센터에서 치료받고 있는 취약계층 암 환자의 치료비와 소아청소년 암 환자의 심리치료 지원에 활용될 예정이다.

아이엔은 "팬분들께 받은 사랑을 나누고, 긴 치료의 시간을 견디고 계신 분들의 하루가 조금이나마 따뜻해지길 바라는 마음을 담았습니다. 작은 보탬이지만 희망과 용기가 되어 닿기를 바라며 쾌유를 진심으로 기원합니다"라고 소감을 전했다.

아이엔은 꾸준한 기부 활동을 통해 나눔의 가치를 실천하고 있다. 2024년 아동복지전문기관 초록우산의 1억 원 이상 고액기부자 모임 '그린노블클럽'에 역대 최연소(만 23세) 회원으로 위촉됐고, 지난해에는 생일을 맞아 삼성서울병원 소아암 환아들을 위한 치료비를 기부했다. 또한 2025년 4월 경남·경북 지역의 산불 피해 복구 지원과 11월 홍콩 화재 피해 복구 활동을 위한 나눔에도 스트레이 키즈 멤버들과 함께 힘을 보탰다.

한편 2025년 굵직한 성과를 거두며 '글로벌 탑 아티스트' 위상을 공고히 한 스트레이 키즈는 2026년에도 활발한 행보를 이어간다. 오는 6월 6일 미국 뉴욕 '더 거버너스 볼 뮤직 페스티벌'(The Governors Ball Music Festival), 9월 11일 브라질 '록 인 리오'(Rock in Rio) 헤드라이너로 출격해 글로벌 관중과 호흡한다.

사진제공: JYP엔터테인먼트

 

(SBS연예뉴스 강경윤 기자)
