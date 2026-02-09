일 자민당, 압승하고도 비례대표 후보 부족해 14석 '헌납'

▲ 일본 집권 자민당 총재인 다카이치 사나에 총리가 8일 중의원 선거(총선)에서 자민당 압승 관측에 미소를 짓고 있다.

일본 집권 자민당이 8일 총선에서 압승했지만, 비례대표 후보가 부족해 14석을 다른 당에 헌납하는 이례적 상황이 발생했습니다.자민당은 이번 선거에서 단독 개헌 발의 가능선(310석)을 훌쩍 넘는 316석을 확보했지만, 비례대표 후보 부족 사태가 없었으면 330석까지 의석수를 늘릴 수 있었습니다.9일 NHK에 따르면 자민당은 4개 권역에서 득표수 계산상 확보한 의석보다 후보가 적어 총 14석을 잃었습니다.소선거구와 비례대표에 중복으로 입후보한 후보자 대다수가 지역구에서 당선되면서, 정작 비례대표 명단에 남은 후보가 바닥났기 때문입니다.먼저 미나미칸토 권역에서 자민당은 10석을 확보할 표를 얻었지만, 후보 6명이 모자랐습니다.이 의석은 중도개혁연합(2석), 일본유신회·국민민주당·레이와신센구미·팀미라이(각 1석)에 배분됐습니다.도쿄권역에서도 자민당이 8석을 획득할 수 있었지만, 후보 부족으로 5석이 중도개혁연합(2석), 국민민주당·참정당·팀미라이(각 1석)에 돌아갔습니다.호쿠리쿠신에쓰권역에서도 2석, 주고쿠권역에서도 1석을 각각 중도개혁연합과 일본유신회에 넘겨야 했습니다.제1야당인 중도개혁연합은 총선 전 167석에서 49석으로 의석이 급감하며 완패했습니다.하지만 자민당의 후보 부족 사태 덕분에 어부지리로 의석을 추가 획득하며 40석 중반대로 더 쪼그라들 위기를 겨우 모면한 셈입니다.자민당이 296석을 얻으며 압승했던 2005년 중의원 선거에서도 비슷한 사례가 있었다고 마이니치신문은 전했습니다.팀미라이의 경우 긴키권역에서 비례대표 2석을 확보할 수 있었지만, 비례명부에 이름을 올린 2명의 후보가 중복 입후보한 소선거구에서 득표율 10%를 올리지 못하며 당선 자격을 박탈당했습니다.팀미라이가 놓친 의석은 중도개혁연합과 일본유신회에 하나씩 돌아갔습니다.(사진=AP, 연합뉴스)