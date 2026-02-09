뉴스
[현장영상] "정말 믿을 수가 없어!" 한국 고시원에 충격받은 외국 유튜버

구독자 655만 명의 미국 유명 유튜버가 한국의 고시원을 방문한 영상이 관심을 모으고 있습니다. 

빈스키는 영상에서 "입구 복도 폭이 60cm 정도밖에 안 된다"라며 양팔을 뻗어 공간을 가늠했고, 방 안에 놓인 침대에 누워 "몸집이 작은 사람만 겨우 누울 수 있다"라고 말했습니다. “서울에서 15만 명이나 되는 사람들이 고시원이나 이런 좁은 방에 산다니 믿을 수가 없다”라고 말하기도 했습니다. 

한국 시청자들은 이 영상에 “지방으로 가면 같은 금액에 훨씬 넓은 방에서 지낼 수 있다” “매우 협소하지만, 저렴한 비용으로 냉난방비, 전기·수도 요금, 관리비 등이 들지 않는다는 장점이 있다” 등 댓글을 남기기도 했습니다. 

(구성: 양현이 / 영상편집: 류지수 / 디자인: 이정주 / 출처: YouTube 'Drew Binsky' / 제작: 디지털뉴스부)







 
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
