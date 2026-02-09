빅뱅 탑, 13년 만 솔로 컴백…나나 뮤직비디오 주인공 낙점

그룹 빅뱅 출신 가수 탑이 13년 만에 솔로 컴백을 예고한 가운데, 새 뮤직비디오의 주인공으로 배우 겸 가수 나나가 낙점된 사실이 뒤늦게 알려졌다.



탑 측 관계자에 따르면 나나가 출연하는 신곡 뮤직비디오는 이미 지난해 촬영을 마친 상태로 전해졌다. 두 사람이 작품에서 호흡을 맞추는 것은 이번이 처음이다.



앞서 탑은 지난달 1일 개인 SNS를 통해 "새 앨범이 발매된다(A NEW ALBUM IS ON THE WAY)"는 글과 영상을 공개하며 컴백을 공식화했다. 이어 'ANOTHER DIMENSION(다중 관점)'이라는 문구를 덧붙여 새 앨범의 콘셉트나 제목을 암시했다는 해석도 나왔다.



탑의 솔로 신곡 발표는 2013년 11월 발매한 디지털 싱글 'DOOM DADA' 이후 약 13년 만이다. 특히 올해가 빅뱅 데뷔 20주년인 만큼, 그의 음악적 귀환에 관심이 집중되고 있다.



탑은 2006년 빅뱅 멤버로 데뷔해 음악과 연기를 오가며 큰 사랑을 받았으나, 2016년 대마초 흡연 혐의로 징역 10개월에 집행유예 2년을 선고받은 뒤 활동을 중단했다. 이후 2022년 빅뱅의 디지털 싱글 '봄여름가을겨울 (Still Life)'에 참여한 뒤 2023년 팀 탈퇴를 공식화했다.



한동안 연예계 은퇴성 발언으로 주목받았던 탑은 2024년 12월 공개된 넷플릭스 오리지널 시리즈 '오징어 게임2'에 출연하며 8년 만에 연기 활동을 재개했다. 당시 인터뷰에서 그는 "어두운 시절에 만든 수많은 곡들을 들려드리는 것이 제 책임이라고 생각한다"며 음악에 대한 의지를 밝힌 바 있다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)