잘 나가는 공연 지방에서도 본다…지역유통 지원사업 공모

김경희 기자
작성 2026.02.09 10:03
잘 나가는 공연 지방에서도 본다…지역유통 지원사업 공모
▲ 문화체육관광부

문화체육관광부와 예술경영지원센터는 다음 달 30일까지 '2026년 대표 공연콘텐츠 지역유통 지원사업'에 참여할 공연단체와 공연시설을 공모한다고 밝혔습니다.

시장성, 대중성, 경쟁력을 갖춰 관객들이 선호하는 공연을 비수도권 공공 공연시설에 유통하는 사업으로 총 140억 원이 투입됩니다.

지역 문화 격차를 해소하기 위해 유명 공연과 전시 등의 지역 순회를 지원하는 '우리 동네에도 이게 오네!' 사업의 일환입니다.

무용, 뮤지컬, 연극, 서양음악, 국악 등 5개 분야 공연 가운데 2024- 2025년 공연예술통합전산망(KOPIS) 기준 분야별 관람권 판매액 40위까지가 대상입니다.

다만 국립예술단체 공연, 국립기관 공연, 외국인의 내한 공연 등은 제외됩니다.

'2026년 공연예술 지역유통 지원사업'에 선정된 작품도 지원할 수 없습니다.

공연시설은 비수도권 지역의 800석 이상 실내 공공 공연장을 대상으로 합니다.

사전에 공연단체와 협의해 공연 일정, 예산 등을 확정해야 지원할 수 있습니다.

공연시설 한 곳에서 최대 3개 작품을 유치할 수 있고, 한 곳당 지원 한도는 3억 원입니다.

자세한 내용은 예술경영지원센터 누리집 (www.gokams.or.kr)에서 확인할 수 있습니다.

(사진=문체부 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
김경희 기자 사진
김경희 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

