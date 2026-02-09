[자막뉴스] "'힘을 통한 평화' 달성하길"…트럼프가 보낸 '역대급' 축하메시지

도널드 트럼프 미국 대통령이 일본의 집권 자민당이 총선에서 큰 승리를 거둔 데 대해 다카이치 사나에 총리에게 축하 메시지를 보냈습니다.



트럼프 대통령은 오늘 자신의 트루스소셜에서 다카이치 총리를 향해 "매우 존경받고 인기 많은 리더"라면서 다카이치 총리와 자민당의 "압승"을 축하한다고 밝혔습니다.



다카이치 총리는 정권 기반 강화를 위해 지난달 중의원을 해산하고 조기 총선이라는 승부수를 던졌습니다.



다카이치의 승부수는 통했습니다.



집권 자민당이 전체 의석의 3분의 2 이상을 얻으면서 단독 개헌까지 가능한 의석수를 확보한 겁니다.



이걸 놓고 트럼프 대통령은 "총선을 치르기로 한 사나에의 대담하고 현명한 결정이 큰 성과를 거뒀다"고 평가했습니다.



그러면서 다카이치 총리를 향해 "당신과 당신의 연합을 지지한 것은 내 영광이었다"고도 했습니다.



이어 "보수적인 '힘을 통한 평화' 의제를 이행하는 데 위대한 성과가 있기를 바란다"면서 "그런 열의를 갖고 투표한 훌륭한 일본 국민은 항상 나의 강력한 지지를 받을 것"이라고 덧붙였습니다.



헌법 9조에 '자위대'를 명기하는 등 '전쟁 가능한 국가'로의 개헌 의지를 피력해 온 다카이치 총리의 행보를 지지하는 걸로 해석되는 대목입니다.



트럼프 대통령은 앞서 총선이 치러지기 전인 지난 5일에도 자신의 SNS를 통해 다카이치 총리를 공개 지지한 바 있습니다.



(취재 : 이현영 / 영상편집 : 김세희 / 디자인 : 양혜민 / 제작 : 디지털뉴스부)