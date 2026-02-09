영화 '멜라니아', 2주 차 67% 급락…K팝 '스트레이 키즈' 4위 안착

▲ 다큐멘터리 영화 '멜라니아' 홍보 전광판

도널드 트럼프 미국 대통령의 부인 멜라니아 여사를 다룬 다큐멘터리의 티켓 수입이 미식축구 '슈퍼볼' 시즌이 겹친 2주 차 주말 급락했습니다.영화 '멜라니아'는 개봉 둘째주를 맞은 지난 주말 북미 지역 상영 극장을 300곳 늘렸는데도 티켓 판매 수입은 약 240만 달러(약 35억 원)에 그쳤다고 AP통신과 미 정보기술(IT) 전문매체 테크크런치가 8일(현지 시간) 보도했습니다.이는 716만 달러를 기록한 첫 주와 견줘 약 67% 떨어진 수치입니다.박스오피스 순위도 3위에서 10위로 밀렸습니다.이 영화의 북미 시장 누적 수익은 1천340만 달러(약 196억 원)로 집계됐고, 배급사 아마존MGM은 해외 수익을 공개하지 않았으나 큰 규모는 아닌 것으로 추정됩니다.아마존이 이 다큐멘터리 판권 확보에만 4천만 달러, 마케팅 비용으로 추가 3천500만 달러를 지출한 점을 고려하면 손익분기점 달성은 어려워 보인다는 게 외신들의 관측입니다.아마존에서 아마존 오리지널 영화 제작 책임자를 지낸 테드 호프는 아마존의 이와 같은 투자에 대해 "어떻게 아첨이나 노골적인 뇌물과 같다고 보지 않을 수 있나"라고 비판하기도 했습니다.이와 관련해 케빈 윌슨 아마존 MGM 미국 내 배급 총괄은 "(스트리밍 플랫폼인) 아마존 프라임 비디오 공개를 앞두고 인지도를 높이고 관객 참여를 유도하는 종합적인 배급 전략"이라고 해명했습니다.멜라니아는 미 영화 평점 사이트 로튼토마토에서 비평가들로부터 긍정 평가를 5% 받은 반면, 시청자들로부터는 긍정 평가를 99% 받는 등 상반된 성적표를 받아 로튼토마토 측이 해당 평가 결과에 조작이 없었다는 성명을 내는 해프닝도 벌어졌습니다.한편 케이팝 그룹 스트레이 키즈의 세계 순회공연 실황을 담은 영화 '스트레이 키즈: 더 도미네이트 익스피리언스'는 개봉 첫 주말 560만 달러(약 82억 원) 수익을 올리며 박스오피스 4위에 안착했습니다.미국 외 수입 1천320만 달러를 합하면 전 세계 개봉 수익은 약 1천880만 달러(약 275억 원)에 달합니다.주말 박스오피스 1위는 지난주에 이어 서바이벌 스릴러 '직장상사 길들이기'가 차지했습니다.유튜버 마키플라이어가 제작비 조달과 배급, 각본, 연출, 주연 등을 맡은 저예산 공포 영화 '아이언 렁'은 3위를 기록했습니다.(사진=게티이미지)