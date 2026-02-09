코스피, 미국발 훈풍에 4% 급등…5,300대 회복

▲ 코스피가 4% 넘게 급등 출발한 9일 서울 하나은행 본점 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다.

코스피가 미국발 훈풍에 4% 넘게 급등해 5,300대를 회복했습니다.오늘(9일) 오전 9시 20분 기준 코스피는 전장보다 212.33포인트, 4.17% 오른 5,301.47을 나타냈습니다.지수는 전장보다 209.96포인트, 4.13% 오른 5,299.10로 출발해 한때 5,317.63까지 상승하기도 했습니다.지난 4일 이후 3거래일 만에 상승세입니다.서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전날보다 4.0원 내린 1,465.5원에 거래를 시작했습니다.유가증권시장에서 외국인과 기관이 각각 1천152억 원, 2천998억 원 순매수하며 지수를 끌어올리고 있습니다.반면 개인은 4천426억 원 매도 우위를 보이고 있습니다.지난주 말 뉴욕증시는 최근 낙폭이 과도했다는 인식에 저가 매수세가 유입되며 3대 주가지수가 동반 상승했습니다.특히 다우존스30 산업평균지수는 2.47% 급등해 사상 처음 50,000선을 돌파했으며, S&P 500지수와 나스닥지수도 각각 1.97%, 2.18% 상승했습니다.시가총액 상위 종목 중 삼성전자가 급등해 16만 7천 원대로 올라섰으며, SK하이닉스도 88만 원대를 돌파했습니다.같은 시각 코스닥지수도 전장보다 28.18포인트, 2.61% 오른 1,108.95을 기록하고 있습니다.코스닥시장에서 개인과 기관이 각각 333억 원, 127억 원 순매수하고 있으며, 외국인은 458억 원 매도 우위를 보이고 있습니다.(사진=연합뉴스)