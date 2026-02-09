"간부 모시는 날 근절하자"…충북도, 조직문화 개선 나서

▲ '간부 모시는 날' 근절 다짐 행사

충북도가 공직사회 내 불합리한 관행인 '간부 모시는 날'을 근절하는 등 조직문화 개선에 나섭니다.'간부 모시는 날'은 하급 공무원들이 순번을 정해 사비로 간부에게 밥을 대접하는 관행입니다.도는 이런 불합리한 관행이 조직의 활력을 저해하고 도민의 신뢰를 깎아내린다고 판단해 이달부터 강력한 개선 대책을 추진한다고 오늘(9일) 밝혔습니다.먼저 지난달 29일 이동옥 행정부지사 주재로 실·국장이 모인 회의에서 '간부 모시는 날' 근절 다짐 행사를 했습니다.이어 이달 중 자체 실태 파악 및 설문조사를 실시하고, 그 결과를 분석해 해당 관행이 재발하지 않도록 체계적인 관리를 추진합니다.찾아가는 간담회를 통해 현장의 목소리를 청취하고, 자율적인 개선 분위기 조성도 유도합니다.아울러 부서별 조직문화 개선 계획 수립, 소통 역량 강화 워크숍 실시 등 존중받는 조직문화 조성을 위해 다양한 노력을 기울일 방침입니다.이 부지사는 "이번 조직문화 개선은 특정 관행을 없애는 데 그치지 않고, 조직문화 및 일하는 방식을 혁신하기 위한 노력"이라며 "전 직원의 자발적인 참여를 통해 건강하면서 효율적인 공직사회를 만들어 가겠다"고 말했습니다.(사진=충북도 제공, 연합뉴스)