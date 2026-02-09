'공천 청탁' 김상민 검사·'김건희 집사' 김예성 오늘 1심 선고

▲ 취재진 질문에 답하는 김상민 전 부장검사

민중기 특별검사팀이 기소한 김상민 전 부장검사의 김건희 여사 관련 '공천 청탁', 김 여사 집사 김예성 씨의 횡령 혐의 사건의 1심 선고가 오늘(9일) 각각 이뤄집니다.서울중앙지법 형사합의21부(이현복 부장판사)는 이날 오후 2시 청탁금지법 위반, 정치자금법 위반 혐의로 구속기소된 김 전 검사의 선고공판을 진행합니다.김 전 검사는 1억 4천만 원 상당의 이우환 화백 그림 '점으로부터 No. 800298'을 사들여 2023년 2월쯤 김 여사 측에 전달하면서 2024년 4·10 총선 공천 등을 청탁한 혐의를 받습니다.총선 출마를 준비하면서 사업가 김 모 씨에게 선거용 차량 대여비와 보험금 등 명목으로 4천200만 원을 불법 기부받은 혐의도 적용됐습니다.김 전 검사 측은 "김 여사에게 그림을 전달한 적이 없다"며 혐의를 부인해왔습니다.특검팀은 지난달 16일 결심공판에서 청탁금지법 위반에 대해 징역 3년, 정치자금법 위반 혐의에 징역 3년, 4천100만여 원 추징을 재판부에 요청했습니다.서울중앙지법 형사합의26부(이현경 부장판사)는 오후 2시 특정경제범죄가중처벌법상 횡령 혐의로 기소된 김예성 씨의 선고공판을 엽니다.선고는 지난 5일로 예정됐었는데, 재판부가 나흘 뒤로 일정을 변경했습니다.김 씨는 조영탁 IMS모빌리티 대표 등과 함께 법인 자금을 횡령한 혐의로 지난해 8월 재판에 넘겨졌습니다.김 씨의 횡령액은 48억 4천723만 원, 별도 기소된 조 대표의 횡령액은 35억 7천만여 원으로 각각 산정됐습니다.특검팀은 IMS모빌리티가 2023년 사모펀드 운용사 오아시스에쿼티파트너스를 통해 카카오모빌리티, HS효성 등으로부터 184억 원을 투자받는 과정에서 김 씨가 허위 급여 등으로 횡령했다고 판단해 징역 8년과 추징금 4억 3천233만 원을 구형했습니다.특검팀은 자본잠식 상태인 IMS가 투자금 184억 원을 유치한 배경에 김 씨와 김 여사의 친분 등이 영향을 미쳤는지 수사하기도 했는데, 김 여사와의 관련성은 규명하지 못했습니다.김 씨 측은 횡령 사건이 특검법상 수사 범위를 벗어났다며 공소 기각이 선고돼야 한다고 주장해왔습니다.(사진=연합뉴스)