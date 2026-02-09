이 대통령, 김상겸 은메달에 "네 번째 도전 만에 시상대…뜨거운 축하"

▲ 현지 시간 8일 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 남자 평행 대회전 결승 시상식에서 은메달을 따낸 김상겸이 메달을 들어보이고 있다.

이재명 대통령이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에서 스노보드 국가대표 김상겸 선수 메달 획득 소식에 "뜨거운 축하를 전한다"는 메시지를 냈습니다.이 대통령은 오늘(9일), 자신의 SNS에 "상겸김 선수는 1초도 되지 않는 차이로 승부가 갈리는 1분 남짓의 레이스를 위해 수년간 매서운 눈밭을 오르내리며 자세를 다듬고, 장비를 조율했다"고 적었습니다.그러면서, "이처럼 오랜 시간 흘린 땀과 피나는 노력으로 2014년 소치 동계올림픽 이후 네 번째 도전 만에 마침내 올림픽 시상대에 올랐다"고 평했습니다.김 선수는 이번 대회 남자 평행대회전에서 베냐민 카를(오스트리아)에 이어 0.19초 차로 은메달을 목에 걸었습니다.이 대통령은 또, "이번 메달은 대한민국 올림픽 역사상 400번째 메달이라는 점에서 더욱 뜻깊다"며 "설상 종목에서 우리나라가 거둔 두 번째 은메달로, 빙상뿐 아니라 설상 분야에서도 경쟁력을 갖춘 국가로 도약하고 있음을 보여줬다"고 의미를 부여했습니다.이 대통령은 "김 선수의 메달은 앞으로 경기에 나설 대한민국 선수단 모두에게 큰 용기와 자신감을 불어넣어 줄 것"이라며 "국민 여러분과 함께 올림픽 마지막 날까지 우리 선수들의 선전을 힘껏 응원하겠다"고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)