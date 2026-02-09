미국 피겨, 팀 이벤트 2연패…말리닌, 프리서도 '백플립'

▲ 팀 이벤트 금메달을 기뻐하는 미국 피겨 대표팀 선수들

미국이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 피겨 팀 이벤트(단체전)에서 우승하며 2연패 달성에 성공했습니다.미국은 오늘(9일) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 끝난 팀 이벤트에서 총점 69를 기록, 일본(총점 68)을 1점 차로 따돌리고 금메달을 차지했습니다.2022 베이징 대회에서 팀 이벤트에서 첫 우승을 따낸 미국은 2개 대회 연속 '금빛 연기'의 기쁨을 맛봤습니다.반면 2022 베이징 대회에서 미국에 밀려 은메달을 차지한 일본은 이번 대회에서도 미국의 벽을 넘지 못하고 두 대회 연속 은메달에 만족해야 했습니다.개최국 이탈리아는 총점 60으로 3위를 차지하며 이 종목에서 처음 시상대에 오르는 기쁨을 맛봤습니다.2014 소치 대회에서 처음 도입된 팀 이벤트는 국가 대항전으로 남녀 싱글, 페어, 아이스댄스 4개 종목을 모두 펼쳐 순위에 따른 포인트의 총점을 따져 메달 색깔을 결정합니다.10개국이 참가한 이번 대회 첫날 미국(34점), 일본(33점), 이탈리아(28점), 캐나다(27점), 조지아(25점)가 상위 5위를 차지하며 결승전에 진출한 가운데 한국은 14점을 따내는 데 그치며 7위로 밀려 결승 무대에 오르지 못했습니다.미국은 이날 페어 프리스케이팅에 나선 엘리 캠-대니 오셰이 조가 4위(7점)를 차지한 데 이어 여자 싱글 프리프로그램에 출전한 앰버 글렌이 3위(8점)를 기록하며 순항했습니다.미국은 마지막 주자로 나선 남자 싱글의 '간판스타' 일리야 말리닌이 프리스케이팅 4번째 연기자로 나서 7개의 점프 과제 가운데 5개를 쿼드러플(4회전) 점프로 처리하는 고난도 연기로 팬들의 갈채를 받았습니다.특히 전날 쇼프로그램 스텝시퀀스에서 백플립(뒤 공중제비)을 연기해 팬들을 깜짝 놀라게 했던 말리닌은 이날 프리스케이팅 스텝시퀀스에서 또다시 백플립에 성공하며 절정의 기량을 자랑했습니다.말리닌이 200.03점을 받고 1위(10점)를 차지하면서 미국은 총점 69를 쌓아 1위에 랭크됐습니다.일본은 마지막 연기자로 나선 사토 이 프리스케이팅에서 1위를 해야만 역전에 성공하는 상황에 몰렸습니다.사토는 3개의 쿼드러플 점프를 펼치며 선전했지만 194.86점을 받고 2위(9점)를 차지했고, 일본은 결국 총점에서 미국에 1점 차로 밀려 은메달에 만족해야 했습니다.(사진=연합뉴스)