리드, DP 월드투어 카타르 마스터스 우승

전영민 기자
작성 2026.02.09
리드, DP 월드투어 카타르 마스터스 우승
▲ 우승한 리드

LIV 골프를 탈퇴한 패트릭 리드(미국)가 DP 월드투어 카타르 마스터스(총상금 275만 달러) 정상에 올랐습니다.

리드는 8일(현지 시간) 카타르 도하의 도하 골프클럽(파72·7천508야드)에서 열린 대회 마지막 날 4라운드까지 최종 합계 16언더파 272타를 기록했습니다.

2위에 2타 앞선 리드는 DP 월드 투어 통산 5승을 달성했습니다.

1월 두바이 데저트 클래식에 이어 올해에만 두 번째 정상에 오른 리드는 우승 상금 39만 6천271유로(약 6억 8천만 원)를 받았습니다.

2018년 마스터스 우승자인 리드는 작년까지 LIV 골프에서 뛰었고, 지난달 말 미국프로골프(PGA) 투어 복귀를 선언했습니다.

그는 LIV 골프에서 마지막 대회에 나선 지 1년이 지난 올해 8월 말부터 PGA 투어 대회에 나갈 수 있습니다.

리드는 지난주 바레인 챔피언십에서는 준우승하는 등 최근 DP 월드투어 3개 대회에서 우승 2회, 준우승 1회 성적을 냈습니다.

DP 월드투어의 포인트 순위인 레이스 투 두바이 랭킹에서도 1위로 올라섰습니다.

리드가 이번 시즌 레이스 투 두바이 상위 10위 안에 들면 2027시즌 PGA 투어에서 출전 시드를 더 높은 순위로 받게 됩니다.

또 현재 25위인 세계 랭킹도 2021년 이후 처음으로 20위 안에 복귀하게 됐습니다.

이 대회에 출전했던 옥태훈은 3언더파 285타, 공동 44위에 올랐고 이정환은 2언더파 286타로 공동 48위입니다.

(사진=연합뉴스)

전영민 기자
전영민 기자페이지 바로가기
      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지